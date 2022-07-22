7/22 各報重點新聞一覽

美眾議院議長裴洛西。（路透檔案照）

2022/07/22 06:50

自由時報

拜登︰軍方不挺裴洛西訪台 美議員︰不能讓中有否決權

針對聯邦眾議院議長裴洛西有意在下個月訪問台灣，美國總統拜登廿日表示，五角大廈不支持這項訪問計畫。不過，對中國政策具有影響力的共和黨籍眾議員蓋拉格強調，不能讓中共對國會議員訪台擁有否決權，敦促裴洛西按照計畫出訪，並建議裴洛西邀請眾議院共和黨領袖麥卡錫同行，展現美國不分黨派都支持台灣。

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專家籲 入境檢疫放寬為「0+7」

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情緩坡下降，邊境何時能解封？衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎昨提到，全世界都開放邊境了，台灣不能落後太多，入境檢疫措施這一、兩個月可以考慮「○＋七」，民眾可期待明年農曆春節出國玩。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝回應，放寬邊境檢疫措施一直都有在考慮，「○＋七」是討論的選項之一，不過實施日期還沒有時間表。

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法院判決 居民贏了// 苗縣府 應令坤輿停止開發掩埋場

苗栗縣造橋鄉掩埋場業者坤輿科技公司，昨凌晨突然進場，與反對的居民爆發流血衝突，立委洪申翰更指控坤輿派黑衣人打人。此案於去年間，由反坤輿自救會長陳清鑫等十位居民，以「受害人民」身分指控坤輿於山坡地開發面積逾兩公頃，苗縣府未要求環評就許可其試營運，台中高等行政法院昨上午做出判決，宣判居民勝訴，苗縣府應命令坤輿停止於十五處土地開發垃圾掩埋場。

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聯合報

賴清德：台灣善意不斷被陸忽略

副總統賴清德日前赴日弔唁日本前首相安倍晉三，返台居隔、自主管理後，昨天首度出席公開行程，不僅引安倍談兩岸關係，還對中共領導人習近平隔空喊話，「任何有目的性的政治前提作為交流，其實都不需要」；蔡英文總統上任六年的兩岸關係，台灣善意不斷被忽略，中國若能感受蔡總統善意，習近平的挑戰也不至於那麼巨大。

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滿18歲因公出國 今起可打第四劑

不只五十歲以上可以打第四劑疫苗，中央流行疫情指揮中心昨再放寬新冠疫苗第四劑接種對象，今起，因工作需求需出國且年滿十八歲者，也可接種第四劑疫苗，但接種前須檢附因公需出國證明、以及出示機票。ＡＣＩＰ委員會建議，因出國須接種第四劑者，建議於出國二周前接種，並與第三劑間隔至少五個月。

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中國時報

CIA局長：中共二十大後 不會立即攻台

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯20日（當地時間）表示，他不認為今年中共二十大後，大陸國家主席習近平就會立刻攻打台灣。不過，他也強調，不能低估習近平想要控制台灣的決心。未來十年，時間越往後推進，中國攻打台灣的風險就會越大。

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政府砸6億補助 中小學午餐吃石斑

中國大陸6月以檢出禁藥為由，禁止台灣石斑魚輸入，行政院昨天宣布將投入6億元，讓全國3600多所中小學、近180萬學童在9月至今年底的營養午餐，每月可吃1次石斑魚。民眾黨立委蔡壁如痛批是政策買票，農委會不能只會撒錢；國民黨立委曾銘宗質疑不該「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，應從根本解決問題。

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入境檢疫鬆綁成3+4後，來台旅客明顯增多，但何時再放寬為0+7，指揮官王必勝表示沒有時間表。（資料照）

坤輿科技公司在苗栗造橋開發垃圾掩埋場，台中高等行政法院昨判決，宣判居民勝訴，苗縣府應命令坤輿停止於十五處土地開發。（民眾提供）

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