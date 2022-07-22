國小想選「這職業」引全班哄堂大笑 網：兄弟靠你了

有名網友分享，從小只要老師詢問夢想，自己的答案往往都與班上同學不同，而引來哄堂大笑，一路以來都在堅持最初的夢想、築夢踏實，沒想到有天竟能踏上夢寐以求的職涯道路，貼文曝光後引起網友熱烈討論。非當事人。（資料照）

2022/07/22 01:11

〔即時新聞／綜合報導〕近年來台灣本土成人影視產業不斷興起。有名網友分享，從小只要老師詢問夢想，他的答案往往都與同學不一樣，引來哄堂大笑，一路以來都堅持最初的夢想、築夢踏實，「我就要當AV男優」，沒想到有天竟能踏上夢寐以求的職涯道路。

這名網友在Dcard以「我就要當AV男優」為題，分享從小老師詢問班上同學未來夢想，都不出常見的醫生、總統、老師選項，「輪到我時，我的答案遭到全班哄堂大笑」，只有他志願是要當成人影音演員，因此經常引來同儕間的嘲笑與戲弄，但他不曾放棄、總堅持最初夢想，直呼「就是熱愛表演」，也透露「剛好看到國內AV片商在辦男優海選」、「經歷兩輪淘汰後我很幸運的還在名單內」，沒想到竟在男優海選中脫穎而出，逐漸走上築夢之路。

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貼文曝光後，也引起許多網友在底下紛紛留言，「天啊！沒想到我會被一篇在講AV的文感動」、「千人海選應該是麻豆吧？」、「真男人」、「加油！支持你，有夢想的人最帥」、「真的好勵志」；也有人逗趣的開玩笑互動，「好人一生平安」、「兄弟，台灣AV靠你了」。

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