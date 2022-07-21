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    週五更熱！大台北、宜花東都有機會38度 外出慎防熱傷害

    氣象局表示，明天天氣仍是高溫炎熱，民眾外出務必做好防曬並多補充水分。（資料照）

    氣象局表示，明天天氣仍是高溫炎熱，民眾外出務必做好防曬並多補充水分。（資料照）

    2022/07/21 22:11

    〔即時新聞／綜合報導〕明天（22日）在太平洋高壓持續籠罩下，各地天氣仍是晴到多雲、高溫炎熱，僅山區午後有零星降雨。明天在大台北地區及東半部可能出現38度的極端高溫，提醒民眾外出務必做好防曬並多補充水分。

    中央氣象局表示，明天太平洋高壓勢力持續偏強，各地高溫約33至37度，尤其是在大台北地區、宜蘭及花東縱谷都有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，民眾外出務必做好防曬工作並多補充水分，慎防熱傷害。

    天氣風險公司表示，明天雲量偏少，導致高溫時間較長，戶外工作務必小心中暑。週末北部可能出現38度以上的極端高溫，直到下週二（26日）高壓稍遠離，台灣的天氣又會變得較不穩定，高溫也可望下降一些。

    紫外線指數方面，明天新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市及連江縣都是過量級，基隆市、台北市、新北市、桃園市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣及金門縣則是達到危險級。

    空氣品質方面，明天受太平洋高壓影響，環境風場為東南風，垂直擴散條件佳，惟北部空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖、金門為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級。

    明天（22日）各地天氣預報。（擷取自中央氣象局網頁）

    明天（22日）各地天氣預報。（擷取自中央氣象局網頁）

    明天（22日）各地紫外線指數預報。（擷取自中央氣象局網頁）

    明天（22日）各地紫外線指數預報。（擷取自中央氣象局網頁）

    明天（22日）各地空氣品質預報。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    明天（22日）各地空氣品質預報。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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