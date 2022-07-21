澎湖海洋生物研究中心 大倉海域放流10萬尾沙蟹幼苗

澎湖海洋生物研究中心孕育沙蟹苗，在大倉海域進行放流。（澎湖海洋生物研究中心提供）

2022/07/21 19:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心，今日在「大倉北海草移植復育區」放流10萬隻殼寬1公分左右的沙蟹稚蟹，全面復育澎湖海域遠海梭子蟹（俗稱沙蟹）的野外資源，讓海洋生態資源生生不息。

遠海梭子蟹因個體大且肉量多，為重要食用蟹類，深受民眾喜愛，又因經濟價值高，漁法簡易，作業成本低，成為漁民漁獲對象之一，但近年來難逃人為濫捕的壓力，族群數量銳減。因此澎湖海洋生物研究中心連續數年來，在澎湖海域已放流數十萬隻遠海梭子蟹稚蟹，配合棲地營造及棲地改善等作為，積極復育澎湖海域遠海梭子蟹資源。

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主任謝恆毅表示，中心近年在澎湖大倉灣北端海域設置「海草移植復育試驗區」，以人工方式移植單脈二藥草、甘草、卵葉鹽草等海草種類，移植復育的海草植株由原來的100平方公尺，增加至500平方公尺以上。生長茂密的海草葉片能夠讓放流的蟹苗躲藏其中，不會輕易被中大型掠食者捕食；海草床中豐富的有機碎屑以及生長於葉片上的附生藻類孕育了許多小型生物如扁跳蝦、麥稈蟲、稚貝與稚螺等，可提供稚蟹的食物來源。

另外中心已掌握沙蟹繁衍技術，透過水質管理、調整餌料生物投飼方式、設置蟹苗附著網框以及精準掌握著苗時間點，建立了稚蟹量產模式，每年可培育數十萬尾沙蟹苗。經過多次的放流行動，澎湖海域沙蟹資源量增加效果相當顯著，深受澎湖民眾肯定。

澎湖海洋生物研究中心，為確保沙蟹苗順利進入海草床，採用接管放流。（澎湖海洋生物研究中心提供）

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