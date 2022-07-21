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    屏東發表客家本位藝術教材 展現新美學

    屏東縣發表客家本位藝術教材。（記者葉永騫攝）

    屏東縣發表客家本位藝術教材。（記者葉永騫攝）

    2022/07/21 19:52

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今天下午發表客家本位藝術教材，這是繼去年完成全國首套客家本位國語、社會教材的編輯後，所接續完成的客家本位藝術教材，內容涵蓋視覺藝術、表演藝術及音樂，縣長潘孟安表示，對於語言和文化的尊重是城市偉大的力量，而母語的學習要從小紮根，因此縣府在完成原住民教材後再接續完成客家教材，今年推廣至屏東客家重點小學，已有55所學校索取教材學習，計共有17899位學生、1528位以上的老師在學校使用這套教材。

    縣長潘孟安表示，屏東縣是多族群多語言的城市，每一個族群的母語都應該受到尊重，更是重要的文化資產，所以縣府設立課程中心，自編了原住民排灣、魯凱族的繪本和教材，有鑑於客家語言的流失，阿公、阿媽沒有辦法和孩子溝通，孩子漸漸流失客家母語，特別做了客家補充教材，讓母語從小開始紮根，去年在完成全首套客家本位國語和社會教材後，今年接續完成了藝術教材，讓學習更加的完整。

    這套客家本位藝術教材除了學習客家節慶、客家產業、自然生態的藝術美學，透過各課的教學實作設計，以視覺美術、歌舞演藝、音樂創作來深化學習成效，並傳遞到其他想了解客家藝術的學校，讓藝術的美跨越文化侷限，使更多的族群能在美的世界裡被陶冶及感動。

    客家盤花是客家文化重要一環。（記者葉永騫攝）

    客家盤花是客家文化重要一環。（記者葉永騫攝）

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