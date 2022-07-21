澎湖+105 新增1死累計15病歿

澎湖再增1例確診死亡，累計15死。（記者劉禹慶攝）

2022/07/21 18:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今天公布新增105例確診，累積1萬826例，總計9940人解除居家照護或出院。今天再添1例死亡，81歲女性有高血壓病史，8日確診送往三總澎湖分院，13日多重器官衰竭宣告不治，累計死亡15例。

根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例中1例收治於三總澎湖分院（中症），其餘居家照護（輕症）。新增105例中，3例外籍人士，6例非澎湖籍，其餘96例澎湖籍，分別為馬公市55例、湖西鄉21例、白沙鄉10例、西嶼鄉6例、七美鄉4例。年齡層以30到39歲25人最多，年紀最小是1歲男嬰，年紀最長97歲男性。

請繼續往下閱讀...

澎湖縣政府也說明，1名81歲女性曾有高血壓病史，8日咳嗽全身無力至三總澎湖分院急診，經診斷為新冠肺炎確診，入住負壓病房接受藥物治療，13日多重器官衰竭宣告不治，衛生福利部今天（21日）判定與COVID-19死因相關，累計死亡案例15人。

澎湖疫情持續高原期，確診持續單日百例、單週累計千例以上，縣政府及多個公家機關分傳淪陷，連抵澎實習學生也爆發群聚感染。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法