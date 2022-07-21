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    謠言終結站》雷雨中講手機會遭雷擊？是否「在空曠處」才是關鍵

    近日網上流傳訊息宣稱「在戶外遇到打雷時，絕對不用手機接聽電話或上網。一名男子打雷時在慢跑，疑似使用藍芽耳機，不幸遭雷擊而亡」，對此，台灣事實查核中心經查證指出，此為「錯誤」訊息。 （圖擷取自台灣事實查核中心網頁）

    近日網上流傳訊息宣稱「在戶外遇到打雷時，絕對不用手機接聽電話或上網。一名男子打雷時在慢跑，疑似使用藍芽耳機，不幸遭雷擊而亡」，對此，台灣事實查核中心經查證指出，此為「錯誤」訊息。 （圖擷取自台灣事實查核中心網頁）

    2022/07/21 21:52

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳訊息宣稱「在戶外遇到打雷時，絕對不用手機接聽電話或上網。一名男子打雷時在慢跑，疑似使用藍芽耳機，不幸遭雷擊而亡」，對此，台灣事實查核中心經查證指出，此為「錯誤」訊息。

    台灣事實查核中心發布報告指出，近日通訊軟體及社群平台流傳「在戶外遇到打雷時，絕對不用手機接聽電話或上網。 一名男子打雷時在慢跑，疑似使用藍芽耳機，不幸遭雷擊而亡」的訊息，並附上影片，內容描述苗栗一名男子在雨天慢跑時遭到雷擊，送醫搶救不治身亡，由於現場發現一隻藍芽耳機，死者雙耳焦黑，警方不排除是藍芽耳機釀禍，消防局則呼籲有閃電時不要打電話，因為電磁波會引雷。

    查核中心詢問成大物理系教授陳炳志，他說，藍芽耳機不會引雷，真正的關鍵是雷雨時，人位於空曠處，會變成吸引雲層電荷的突出物，這稱之為「尖端放電效應（Corona discharge）」，也叫「避雷針效應」。

    陳炳志說明，閃電特性就是會尋找又「高」又「尖」的物體，因此雷雨時，人不要跑到空曠的戶外是避雷關鍵。

    台大電機系教授江簡富解釋，當時男子位於空曠處，被雷擊的機率本來就比較高，而由新聞描述「雙耳焦黑」來研判，是金屬物導電所致，所以當時男子應該有配戴耳機，但不表示使用藍芽耳機就會遭致雷擊。

    查核中心也諮詢多位學者「手機電磁波是否引雷」的說法是否屬實，學者意見並不一致，中央氣象局則指出觀測資料不足，無法下定論。

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