苗栗+644！50到64歲打第4劑疫苗 7/23七大接種站提供服務

苗栗縣21日新增644例本土確診，男性294人、女性350人，年齡分布1歲以下到95歲。（苗栗縣政府提供）

2022/07/21 16:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中央流行疫情指揮中心宣布，22日起擴大50歲以上到64歲接種第4劑疫苗。苗栗縣政府統計，縣內新增符合接種第4劑接種對象有4萬9765人，縣府23日上午開設的7大疫苗接種站提供施打服務，這次接種莫德納疫苗。

中央流行疫情指揮中心宣布，基於自然感染或接種疫苗後所誘發之免疫保護力將隨確診日或疫苗接種日逐漸衰退，且國際疫情仍處於上升趨勢，參考各國接種政策，明天（22日）起新增50歲以上到64歲成人接種第4劑，以維持社區群體免疫。

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苗栗縣衛生局長張蕊仙說，縣內新增符合50到64歲第4劑接種對象共4萬9765人，第3劑和第4劑疫苗需間隔5個月以上：如果是確診者，於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力。另外，到7月底，65歲以上（原住民55歲以上）打第1到第4劑任何一劑，都可獲500元禮券及快篩試劑2劑。

縣府已安排23日全縣開設7大疫苗接種站，供縣內6個月到5歲兒童莫德納第一劑及6歲以上兒童莫德納第一、二劑集中接種，時段是上午8點30分到11點；當天再加開11點到12點，提供50到64歲第4劑接種服務。

衛生局說，23日當天，為避免同時段開瓶不同廠牌，以莫德納疫苗為接種廠牌，隨到隨打；7大接種站為文華國小、公館國小、頭份國中、照南國小、維真國中活動中心、通霄鎮綜合活動中心、縣立苑裡高中國中部活動中心。若想接種高端、Novavax等疫苗可到全縣71家合約院所預約施打。

苗栗縣今天（21日）新增644例本土確診，男性294人、女性350人，年齡分布1歲以下到95歲。今年1月1日迄今，累積本土確診案例8萬6809人，人口占比確診率達16.21％。

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苗栗縣政府23日上午開設的7大疫苗接種站，提供50到64歲成人接種第4劑疫苗服務，以莫德納疫苗為接種廠牌。（苗栗縣政府提供）

23日全縣開設7大疫苗接種站，供縣內6個月到5歲兒童莫德納第一劑及6歲以上兒童莫德納第一、二劑集中接種，時段為上午8點30分至11點；當天再加開11點到12點，提供50到64歲第4劑接種服務。（苗栗縣政府提供）

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