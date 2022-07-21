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    小朋友等BNT疫苗比較好？ 羅一鈞：疫情不會等人！

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞建議，疫情多變，呼籲家長不要再等了，至少有一劑保護力，預防重症、死亡都有比較好的效果。（圖由指揮中心提供）

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞建議，疫情多變，呼籲家長不要再等了，至少有一劑保護力，預防重症、死亡都有比較好的效果。（圖由指揮中心提供）

    2022/07/21 16:00

    〔記者邱芷柔／台北報導〕45萬劑幼兒莫德納疫苗於今（21日）起開放各縣市6個月至5歲的幼兒同步施打，不過有家長猶豫究竟是要現在打莫德納還是要等輝瑞BNT疫苗？對此中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞建議，疫情多變，呼籲家長不要再等了，至少有一劑保護力，預防重症、死亡都有比較好的效果。

    羅一鈞指出，疫情是多變的，且國內專家也憂心，8、9月可能受到變異株影響讓本土疫情捲土重來，幼兒BNT完整接種需要打三劑，一、二劑須間隔3週，二、三劑須間隔8週，相當於11個禮拜、近3個月才能獲得完整保護力，而莫德納僅需打兩劑、且一、二劑間隔4至8周，相當於最快一個月內就能獲得完整保護力。

    羅一鈞建議家長不要再等，因為疫情不會等人，如果可以讓小朋友具備完整或至少一劑的保護力，對於預防重症、死亡都有比較好的效果。

    中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，目前6個月至5歲的幼兒提供接種的是莫德納疫苗，準備數量充足，而有關輝瑞BNT幼兒疫苗目前正在進行採購程序，完備後會儘速提供給家長做選擇。

    對於有醫師根據疫苗預約情形評估，幼兒疫苗打氣恐怕「不太好」，指揮中心是否會有催打措施？王必勝也回應，疫苗剛發下去，各縣市正準備開打當中，實際上的打氣仍待觀察，還是要再觀察。他強調，今天公布的108例兒童重症中，有63%是0-5歲幼兒，因此希望家長能儘速帶小朋友施打疫苗，增加保護力，比較不會有重症風險，至於相關鼓勵措施會視施打狀況再來研議。

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