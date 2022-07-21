興達港修造船區BOT簽約 陳其邁：將逐步帶動興達港開發

高雄興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施BOT案，今天上午在興達港舉行簽約儀式。（記者李惠洲攝）

2022/07/21 14:33

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施BOT案，嘉泰遊艇公司完成議約，今天上午舉行簽約儀式，市長陳其邁接受媒體聯訪表示，高雄是台灣最重要的遊艇製造基地，世界排名第4，產值佔全台80%，修造船區、冷鏈物流中心、高雄海洋科技產業創新專區三中心和明年即將完工的離岸工程中心，將逐步帶動周遭興達港的開發。

興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施BOT案，6月20日高市海洋局與最優申請人嘉泰遊艇公司完成議約程序，今天上午11點在興達港舉行簽約儀式，包括市長陳其邁、立委邱志偉、財政部國有財產署副署長李政宗、台灣遊艇公會理事長龔俊豪和嘉泰遊艇董事長何妙娟等人均出席盛會見證。

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簽約後5年內，嘉泰遊艇將投資24億元，在興達港興建3座修造船廠廠房和95席遊艇碼頭，屆時除可提供興達漁港漁船便利的修造服務，並將建構遊艇製造、銷售、停泊、維修及休閒服務的完整產業鏈。

陳其邁表示，興達港經高雄市政府、海委會及立委邱志偉的努力不斷招商，今天的BOT案投資方準備投資24億元，將創造近34億元的產值，另包括農委會的冷鏈物流中心，去年的3中心（高雄海洋科技產業創新專區3中心），包括青創人才跟明年即將完工的離岸工程中心等，都將進一步帶動周遭興達港的開發。

陳其邁說，希望活化興達港，不僅是成為一個觀光休閒漁港，更重要的是，成為台灣最重要的離岸相關風電發展的一個基地，也會帶動周遭包括茄萣、永安、彌陀等周遭的就業，他相信對於地方繁榮和整體的海洋產業，都是非常重要的里程碑，他要感謝行政院支持，邱志偉不斷爭取預算，讓興達港能夠再現風華。

對於蓮池潭昨天發生風帆船翻覆、不幸造成2人溺斃事故，陳其邁深表心痛、也非常遺憾，他說，針對這起事故已責成市府各單位引為教訓，相關規定都會做檢討，希望檢討相關措施，不僅要維護開放水域，也要能確保使用者的安全，尤其是相關的規定，在執行上，市府去年12月就公告相關水上活動的安全規定，也希望參與水上活動民眾，要特別注意相關的安全規定，包括全程都要穿上救生衣，來確保活動安全。

高雄市長陳其邁（中）今天上午出席興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施BOT案簽約儀式，與會場接待人員俏皮合影。（記者李惠洲攝）

市長陳其邁感謝行政院支持，立委邱志偉不斷爭取預算，讓興達港能夠再現風華。（記者李惠洲攝）

興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施BOT案簽約後5年內，嘉泰遊艇公司將投資24億元，在興達港興建3座修造船廠廠房和95席遊艇碼頭。（記者李惠洲攝）

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