台南妙壽宮取香灰製安平壺香符 百年「尪仔轎」廟埕亮相

安平妙壽宮收藏155年歷史的「尪仔轎」。（記者王姝琇攝）

2022/07/21 15:14

〔記者王姝琇／台南報導〕為迎接「安平作十六歲」民俗活動，安平妙壽宮今（21）日舉辦五行香符取材儀式，作為此次安平壺香符DIY活動的重要材料；另也展示出市定文物編號No.1、有155年歷史的「尪仔轎」，讓民眾近距離360度觀賞。

市定古蹟妙壽宮主祀保生大帝，為民間信仰的醫藥神。主委歐財榮表示，此次特別配合安平作十六歲活動，以傳統廟宇和在地店家協力製作安平壺香符，並加入金、木、水、火、土五行元素，其中就混和加入了保生大帝的香灰，以及蚵灰等材料製成；為求慎重，今天特別選在吉時向保生大帝稟告並進行取香灰儀式。安平壺香符未來也不排除發展成在地文創品。

請繼續往下閱讀...

安平壺是少數以地名來命名的台灣瓷器，以安平出土為最多。安平陶坊宋健誠指出，此次設計的香符形狀即為安平壼樣式，壼與福取其諧音，有祈福和保平安的意涵，香符上方曲線則是取自妙壽宮Ｗ型山牆意象，並邀書法名家為「妙壽宮」題字；將贈予當天（7/31）參加作十六歲的學子及家長，於現場進行最後上色彩繪的步驟，作成專屬風格的安平壺香符。

除安平壺香符，妙壽宮特別將收藏於文物館中的「尪仔轎」展示於廟埕。文史工作者謝奇峰表示，36官將為保生大帝身邊的護衛神；該轎設計4面各有9位官將，以縮小立體木雕方式呈現，遂被稱為「尪仔轎」，該神轎即是妙壽宮建築縮小版，除有36官將雕刻，還將神明故事呈現出來，整頂神轎有超過百尊神像雕刻，相當細緻；為台南市定文物編號第1的文物。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，天后宮辦理安平作十六歲成年禮活動近20年，今年以「府城－百事大吉」為主題，邀眾多安平在地廟宇共同參與；其中妙壽宮不僅是市定古蹟，還有著155年歷史的尪仔轎與王船，並串聯在地安平陶坊設計安平壺香符，讓活動更加豐富精采！

安平妙壽宮「尪仔轎」36官將雕工精細。（記者王姝琇攝）

安平妙壽宮今日舉辦五行香符取材儀式。（記者王姝琇攝）

安平壺香符。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法