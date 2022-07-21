台生提案零重力水渦實驗 獲選日本太空艙計畫將升空執行

中央大學地球科學系大一生蔡志群提出「零重力條件下的水渦」實驗，獲選國際太空站（ISS）日本實驗艙Kibo的實驗計畫，預計今年秋天由日本太空人若田光一在太空艙中進行。（圖由國研院提供）

2022/07/21 13:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕「亞洲創益合作計畫」（Kibo-ABC）日前發起在國際太空站（ISS）日本實驗艙Kibo的實驗計畫徵募活動，從480人共201件提案中，遴選6件執行，我國中央大學地球科學系大一生蔡志群提出「零重力條件下的水渦」實驗獲選，預計將在今年秋季，由日本太空人若田光一在太空艙中進行。

國研院太空中心表示，為促進亞太地區的研究人員能多加運用Kibo實驗艙，亞太區域太空組織論壇（APRSAF）建立了「亞洲創益合作計畫」（Kibo-ABC），並提出「亞洲嘗試零重力2022」，邀請年輕人提出簡單的太空實驗，共吸引480人申請提出201件提案，最後由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）進行國際評選，蔡志群是最終6件獲選實驗之一。

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蔡志群的提案中提到，在地面上用力旋轉裝水的瓶子時，瓶中會產生水渦流；他的實驗計畫將驗證在沒有重力的太空環境中，是否仍會發生水渦旋、以及旋轉體內的水如何表現。

蔡志群預測，如果一個圓柱形瓶子在無重力環境中繞其縱軸旋轉，旋轉後只會產生向心力，水會黏在瓶子的側面，形成中空狀態。另一個預測是如果在太空中將瓶子繞其橫軸旋轉，水會瞬間聚集在瓶子兩端。實驗計畫也包含觀察停止旋轉後的液體狀態。

太空中心表示，台灣積極參與這類太空計畫，鼓勵年輕學生與科學家投入太空研究。現已連續3屆參與Kibo-ABC所辦的Kibo機器人比賽，去年也參與太空種子計畫，期能增進台灣民眾與學生對太空科技的興趣，為太空科技與產業的發展扎根。

蔡志群預測，如果一個圓柱形瓶子在無重力環境中繞其縱軸旋轉，旋轉後只會產生向心力，水會黏在瓶子的側面，形成中空狀態。另一個預測是如果在太空中將瓶子繞其橫軸旋轉，水會瞬間聚集在瓶子兩端。實驗計畫也包含觀察停止旋轉後的液體狀態。（圖由國研院提供）

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