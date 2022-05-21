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    全國環保節能車大賽 北科大奪車輛製作冠軍

    熱血的全國環保節能大賽在停辦兩年之後，終於再度登場。（車輛中心提供）

    熱血的全國環保節能大賽在停辦兩年之後，終於再度登場。（車輛中心提供）

    2022/05/21 20:24

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕停辦兩年的全國大專校院環保節能車大賽，今天終於在鹿港彰濱工業區車輛中心登場，共有10校、13支隊伍參賽，最後由台北科大TTEV30團隊，拿下車輛製作冠軍；大葉大學Transform團隊，則是拿下動態競賽與最佳節能獎的兩大獎。

    全國大專校院環保節能車大賽由中華民國自動機工程學會台北分會主辦，這項車輛工程界的年度盛會向來都吸引許多學校團隊投入比賽，只是因為兩年來疫情關係，也已停辦兩年，今年能夠在做到防疫要求之下，又能如願登場，也讓各校師生都非常興奮。

    由於車輛電動化與智能化已是全球趨勢，今年比賽除全面採用馬達驅動的純電動車競賽，用來提升馬達控制、電池管理及能源回收等控制技術以外，還透過賽道難度提高，讓參賽隊伍可以使勁全力強化車輛懸吊、轉向、差速器等底盤結構的設計水準。

    今天比賽結果，精神總錦標獎由國防大學理工學員院的爆走G-ken團隊拿下，表現最亮眼的是大葉大學Transform團隊，同時拿下動態競賽與最佳節能獎；車輛製作第一名則由台北科技大學TTEV30團隊摘下，最佳創意設計獎由長庚大學「 所以加油了嗎？」團隊脫穎而出。

    來自全國優秀的車輛工程年輕好手，拿出最佳作品來參加全國環保節能車大賽。（車輛中心提供）

    來自全國優秀的車輛工程年輕好手，拿出最佳作品來參加全國環保節能車大賽。（車輛中心提供）

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