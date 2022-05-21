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    台南柳營太康綠隧採土檨仔 黃偉哲夫婦曬恩愛

    柳營區公所今天在太康綠隧封路舉辦「芒著戀愛」情人果節，開放採芒果。（記者楊金城攝）

    柳營區公所今天在太康綠隧封路舉辦「芒著戀愛」情人果節，開放採芒果。（記者楊金城攝）

    2022/05/21 19:31

    〔記者楊金城／台南報導〕 兒時「摃檨仔」的樂趣，今天（21日）在台南柳營太康芒果綠隧重現，市長夫婦黃偉哲和劉育菁小露一手採摘土芒果秀恩愛。

    柳營區公所在太康綠隧封路舉辦「芒著戀愛」情人果節，雖然土芒果著果率僅有2成，採土芒果活動仍非常搶手，民眾報名熱烈。

    柳營義士路太康綠隧長達4公里多，兩旁栽種1200多棵土芒果樹，區長陳玉惠指出，太康綠隧蒼翠碧綠，在長竹竿綁上網子，就能開心採摘土芒果，是許多人兒時美好回憶，不少人自備採摘器具採芒果，樂趣無窮。

    現場還安排情人果DIY趴，讓民眾動手自製情人果，品嘗酸甜好滋味，還有果毅、太康等社區農特產品展售會、套圈圈等闖關遊戲。公所並與太康有機農業專區推出親子食農DIY，其中與生展生物科技公司合辦義賣活動，義賣盈餘的3成捐贈給北台南家扶中心，推展地方產業觀光兼做公益助學。

    黃偉哲說，柳營有牛乳包子、饅頭最出名，騎乘腳踏車徜徉在太康綠色隧道的綠意中，是非常健康的休閒活動，周邊並有德元埤荷蘭村、尖山埤江南渡假村、太康有機農場、南元農場、 劉啟祥美術紀念館、吳晉淮音樂館等景點，歡迎民眾做好防疫到柳營小旅行。

    台南市長夫婦黃偉哲（前右）和劉育菁（前左）展示土芒果製成的情人果，酸甜好吃。（記者楊金城攝）

    台南市長夫婦黃偉哲（前右）和劉育菁（前左）展示土芒果製成的情人果，酸甜好吃。（記者楊金城攝）

    親子採摘土芒果。（記者楊金城攝）

    親子採摘土芒果。（記者楊金城攝）

    柳營舉辦「芒著戀愛」情人果節，還有社區美食、農產展售會。（記者楊金城攝）

    柳營舉辦「芒著戀愛」情人果節，還有社區美食、農產展售會。（記者楊金城攝）

    台南市長夫婦黃偉哲（前右）、劉育菁（前左）也小露一手合力採摘土芒果秀恩愛。（記者楊金城攝）

    台南市長夫婦黃偉哲（前右）、劉育菁（前左）也小露一手合力採摘土芒果秀恩愛。（記者楊金城攝）

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