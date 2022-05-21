市府「高雄首選」特級玉荷包禮盒不漲價，限量1500盒已熱銷7成，民眾要搶要快。 （記者陳文嬋攝）

2022/05/21 17:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄大樹鳳荔節今登場，今年鳳梨外銷好、玉荷包荔枝減產，均帶動產地價格上漲1成，大樹農會推出玉荷包特級禮盒上漲1成，已熱銷近6千盒，市府「高雄首選」特級玉荷包禮盒不漲價，限量1500盒已熱銷7成，民眾要搶要快。

市長陳其邁今化身銷售員，與美國來台定居的台灣女婿網紅小貝一起開直播，現賣大樹農會特級玉荷包禮盒，限量150盒被搶購一空，讓民眾在家防疫不用出門也能買到玉荷包，呼籲民眾把握機會、欲購從速，錯過要再等1年。

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農業局表示，今年鳳梨銷日比去年成長3倍，將近3300公噸；玉荷包也有28家貿易商與農民團體簽訂「玉荷包荔枝外銷供果園」，訂單銷量比去年多3成，首批玉荷包荔枝今已銷往日本，後續可望外銷澳洲、韓國、香港及新加坡等地。

大樹農會總幹事歐幸娟說，今年鳳梨外銷大幅成長，帶動產地價上漲1成，玉荷包荔枝則因氣候異常，今年減產剩下3成，帶動產地價上漲1成，每斤價格150至200元。

農業局也公布今年鳳梨評鑑競賽冠軍為大樹區農民尤峻，大樹區農會輔導農民包辦冠、亞、季軍及優良獎，成為比賽最大贏家。活動將於5月28、29日在大樹農會姑山倉庫，特賣現採玉荷包、金鑽鳳梨等，保證民眾買到賺到。

玉荷包荔枝今年減產剩下3成，帶動價格上漲1成。（記者陳文嬋攝）

高雄大樹鳳荔節今登場，鳳梨、玉荷包荔枝熱銷。（記者陳文嬋攝）

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