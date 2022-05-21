新竹縣+2472！下週起5歲以上兒童BNT開打

新竹縣今天新增2472例確診病例。（竹縣府提供）

2022/05/21 16:33

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今天再添2472例本土確診病例，77％的確診者集中在18到64歲之間的青壯年。縣府衛生局規劃下週三、25日起陸續施打兒童、青少年BNT疫苗，國小以校園集中場地分流接種，滿5歲和6歲的幼生可由家長陪同，到縣內的合約醫療院所預約接種。

縣府衛生局表示，今日確診案例中99%是沒有症狀的感染者，其他都是喉嚨痛、咳嗽、發燒為主的輕症病患。他們分布在竹北787例、湖口628例、竹東328例、新豐286例、新埔110例、關西92例、尖石62例、芎林和寶山各50例、橫山34例、北埔20例、五峰14例、峨眉11例，全縣目前居家隔離者有513人、居家照護者共1萬4476人。

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針對很多人反映已在「健保快易通」APP收到PCR陽性通知，也在APP上自主回報，卻未收到隔離通知書，縣府衛生局表示，「健保快易通」的回傳系統必須先回報到中央傳染病系統，經資料處理後再傳送通知，但系統資料量龐大，會導致通報系統延遲，抑或是民眾留存醫院的聯絡電話錯誤、格式不對，也會導致中央傳染病系統無法自動發送簡訊。

所以提醒PCR陽性的鄉親在收到通知後請稍加等候，疾管署會以門號「0911-514-588」發送簡訊到民眾採檢時留下的手機門號，再請民眾經由簡訊提供的連結自主回報，以此途徑回報可以較快收到隔離通知書。

該局表示，下週三、25日起全縣開打兒童、青少年BNT。國小以校園集中場地分流，滿5歲及6歲幼生，可由家長陪同至本縣合約醫療院所預約接種，全縣合約醫療院所同步設置BNT專診，提醒家長事先詢問預約。

另外兒童莫德納疫苗也正持續接種中，因各種原因無法參加校園接種的6歲到11歲學童，也可由家長帶學童到新竹縣6歲至11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。

為了鼓勵鄉親完整接種3劑，所以縣府規劃從下週一、23日起到下週五、27日為止，全縣各衛生所持續提供1690劑的莫德納疫苗供接種，而成人BNT疫苗也將從23日起開放施打，有意施打者，可以透過縣府衛生局官網的防疫專區，查詢各衛生所、合約診所提供的注射服務時、地、疫苗種類。

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