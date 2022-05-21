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    「快篩陽視同確診」23日起新增2類對象適用 陳時中：很快會全面開放

    中央流行指揮中心今（21）表示，自23日起，新增原住民族及離島地區居民快篩陽性並經醫師診斷確診，免作PCR。（指揮中心提供）

    中央流行指揮中心今（21）表示，自23日起，新增原住民族及離島地區居民快篩陽性並經醫師診斷確診，免作PCR。（指揮中心提供）

    2022/05/21 15:05

    〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，中央流行指揮中心今（21）表示，自23日起，新增原住民族及離島地區居民快篩陽性並經醫師診斷確診，免作PCR，指揮官陳時中也透露，未來快篩陽經醫師診斷視同確診未來很快會全面開放。

    目前快篩陽經過醫師診斷視同確診的族群有居家隔離、居家檢疫、自主防疫、65歲以上長者、長照機構住民，指揮中心發言人莊人祥表示，23日起將新增原住民族和離島地區居民快篩陽性，經醫師診斷也視同確診，離島地區包含19個離島鄉鎮地區，如琉球、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖等，山地原住民鄉分布的點共有30個，平地原住民鄉鎮有19處，莊人祥說，這是因應偏鄉居民交通不便的情況，因此有此措施。

    陳時中表示，研擬山地離島或偏鄉地區加設販售據點，如鄉鎮區公所等，讓民眾可以快速取得快篩試劑，並已經在20日發文請各縣市政府提報適合加設的販售據點。

    目前快篩陽性經醫師診斷為確診的族群共有居家隔離、自主防疫、居家檢疫、65歲以上長者、長照機構住民，下週一開始還會增加原住民跟離島地區居民。

    陳時中表示，若非這些族群，快篩陽性後還是要經過PCR檢測才會確診，「但很快就會開放。」目前會觀察這些族群快篩陽經診斷視同確診的實施情況是否有什麼缺失，即時改正，如果一切順利，就會更進一步擴大並全面開放。

    有媒體提問指出，民眾的健保快易通APP上面顯示「快篩陽（視訊）」，希望醫師可以開藥，但有醫師則主張沒有經過PCR確診不願開立處方箋，莊人祥表示，只要在APP上面顯示「快篩陽（視訊）」，就等於這些人屬於快篩陽性並經醫師診斷視同確診的人，會再跟醫療院所加強宣導。

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    陳時中也透露，未來快篩陽經醫師診斷視同確診未來很快會全面開放。（指揮中心提供）

    陳時中也透露，未來快篩陽經醫師診斷視同確診未來很快會全面開放。（指揮中心提供）

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