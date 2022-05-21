成大紅！今年畢業典禮新學服亮相

成大今年畢業典禮亮點，畢業生新學服。（成大提供）

2022/05/21 14:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學邁向百年新篇章，今（21）日畢業典禮正式亮相新學位服，以「成大紅」為設計主題，重塑國際化品牌形象，期能喚起畢業生的求學點滴，凝聚勇氣航向未來旅程。

成大設計專案團隊參考國際院校學位服的樣式，以「成大紅」為主、各學院院色為輔，進行識別規劃與細部設計，以俐落的線條傳達「勤懇樸實、藏行顯光」的校風，從學士服、碩士服到博士服上逐步疊加飽滿的成大紅，作為學術力的識別。

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各學院院色分別為，文學院（白色）、理學院（金黃色）、工學院（橘色）、管理學院（銀灰色）、醫學院（綠色）、社科學院（紫色）、電資學院（寶藍色）、規設學院（香檳色）、生科學院（紅色）以及運算學院（深紅色）。

成大表示，披肩採圓弧形式表現東方的圓融，更添獨特性；在披肩領口飾邊、衣服上的胸章及披肩背面，則根據各個學院配有不同顏色。衣形比例上，側翼的設計可拉長身形，讓學位服具有修身效果。抓褶位置的安排具視覺焦點，彰顯穩重與優雅的細部設計。胸前徽章為可拆卸式，除了可讓畢業生可帶回做紀念外，也可由各學院發揮創意，自行設計該院的專屬徽章。

成大表示，之前使用的學位服是於1996年吳京前校長任內所製作，至今已逾25年未作改變與設計，這次由成大校長蘇慧貞指示成大藝術中心推動，考量應讓設計經驗留在校內人才。

術中心與成大創意產業設計研究所副教授卓彥廷共同投入，並攜手英國皇家藝術學院畢業的張懋涔設計師組成設計共創團隊完成作品。

成大藝術中心表示，因新式學位服總量眾多且製作繁複，需耗時2年才能全校數量更新完成，今年度及2023年度的畢業典禮主要由上台的成大師生穿著，預計於2024年度開放全校團體租借。

成大今年畢業典禮，畢業生穿上新設計款的學士袍很亮眼。（成大提供）

成功大學新學位服，以「成大紅」為設計主題，博士學服有飽滿的紅。（成大提供）

成大畢業生新學服設計，逐步疊加飽滿的成大紅，作為學術力的識別，圖為學士（由右至左）博士、碩士。（成大提供）

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