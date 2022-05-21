桃機公司增資案獲行政院支持 王國材：已同意分4年增資600億

民航局長兼桃機公司董事長林國顯，今陪同蘇貞昌視察松山機場外篩檢站時，接受媒體訪問說明桃機公司增資情況。（記者鄭瑋奇攝）

2022/05/21 14:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受到疫情衝擊，國際來台人數大減，讓桃園機場公司重要收入來源的機場服務費幾乎歸零，加上這段時間推動第三航廈、第三跑道及多項工程維修措施，2030年前需要支付超過1400億元款項，讓桃機公司需要尋求政府協助。交通部長王國材表示，行政院已原則同意要協助桃機公司增資600億元。

桃機公司成立以來，在疫情前每年都有盈餘，每賺100元就會提撥35元至公積金，過去11年累積約127億元，加上資本額有超過300億元，如果沒有疫情的話，每年仍會有盈餘。因為收入穩定，旅客量更逐年成長到1年近5000萬人次，所以當初規畫興建第三航廈（956億）、第三跑道興建計畫（375億），都是要桃機公司自行辦理，後續受到疫情衝擊導致收入銳減，就希望政府協助增資，幫忙桃機公司度過難關。

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桃機公司指出，桃機客運量從2020年3月起急速下滑，去年僅90.9萬人次創歷史新低；因配合中央防疫政策嚴守邊境，機場公司收入大幅減少，近3年累計虧損將達113億元，截至5月已舉債超過100億元，需透過貸款以支應營運所需。

桃機公司董事長林國顯表示，這2年多時間受到疫情衝擊，桃機公司都是虧損的情況，2020年虧損13億元、去年虧損39億元，今年邊境仍未解封，看起來還是會虧損；在沒有收入的情況下，第三航廈、第三跑道等工程進度又超前，等於6年內要付出900多億元費用，這部分已經尋求政府協助。

王國材表示，經由行政院跟交通部的協助，桃機公司去年順利發包第三航廈土建及機電標工程，目前推動順利進度微幅超前。預計2024年底北登機廊廳可以開放使用，2025年底第三航廈主體可以完成營運。考慮這2年多疫情影響，配合防疫政策嚴守邊境，桃機公司收入大幅衰減，因為資本額比較低，已經大幅貸款來支應營運所需，至於長期建設所需近1500億元經費，短期內確實有必要由政府協助，推動興建中的第三航廈與第三跑道以利因應疫後國家發展及經濟觀光所需。

王國材說，經由行政院協助，目前初步同意支持桃機公司增資600億元，並分4年編列撥補，不過尚待行政院正式核定。未來仍將視運量回復狀況及桃機公司的營運調整協助金額。

機場公司表示，第三跑道及周邊滑行道系統，期對桃園機場整體客貨運設施，有計劃性的長期推動發展，第三跑道建設計畫完成後，可將目前雙跑道容量為每小時50架次，提升至每小時80至90架次，擴充營運量能。

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