重機車隊籲週休二日開放國10試行 高市交局稱高公局正針對全國評估

多個重機車隊連署爭取路權，呼籲週休二日先開放國道10號試行。（記者葛祐豪攝）

2022/05/21 14:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕多個重機車隊今天連署爭取路權，呼籲週休二日開放國道10號試行重機；高雄市交通局則表示，國10屬高流量道路，大型車比例高，目前高公局正針對全國各東西向高速公路，綜合評估是否開放路權。

中華民國重機經營同業全國促進會理事長曾鴻忠，及高檢屬車隊、悍將車隊、山海車隊、左楠區市議員參選人侯亞寧等，今天連署爭取重機合法路權。

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重機車車友表示，全世界有9成以上國家都開放重機上國道，只有韓國、台灣及印尼完全禁止。目前台灣重機上國道部分，僅開放國3甲，其他路段仍禁止行駛，而國3甲開放15年來，未有重大車禍事故，足以證明重機上國道的安全性。

曾鴻忠強調，去年4月7日，高速公路局召集高市府等產官學界，舉辦「研商開放550C.C.以上大型重機行駛國道10號」會議，當時運輸業者反對，高公局則認為考量市區車流，建議重機車由旗山交流道上、仁武交流道下，並由高市府評估試辦，但迄今未見任何進度。

曾鴻忠說，此次車友提出折衷方案，因鼎金交流道及國道10號假日車流量較少，改為只在假日週末（六、日）及國定假日特定時間，同意550cc以上紅牌重機，可由大中路上國10，並同意向西延伸行駛至銜接翠華路，以方便左營眷村觀光產業接軌。

侯亞寧認為，南台灣四季如春，非常適合騎重機旅遊，而貫穿高雄左營東西向大中路上的國道10號，若能結合左營眷村（如建業新村）的文化特色，非常適合停靠數百部重機，可成為活絡地區觀光產業的一個起點。

對此，高雄市交通局回應說，路權主管機關為交通部高速公路局，去年4月的的會議記錄結論，並沒有答應試辦。

交通局強調，針對開放重機行駛國10，首先需考慮國10屬高流量道路，且行經鼎金交流道，交通狀況較複雜；其次，國10行經砂石場、工業區，大型車比例高，路面品質及視野死角等因素也需考量。目前由高公局針對全國各東西向高速公路，綜合評估是否開放路權。

重機車車友指出，根據統計，自2002年7月至去年11月，台灣共賣出近20萬輛大型重型機車，且以每年1萬多輛的速度成長，持有重機駕照人數則有48.5萬。若從考照年齡層分析，30歲至50歲是一大主力，大都有相當經濟能力，其中很多是醫師、建築師、會計師、企業家、軍公教警消等，大都是週日騎車外出舒壓。

南台灣四季如春，非常適合騎重機旅遊。（記者葛祐豪攝）

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