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    不只處理太陽！為美國孫換算出生時辰 也找南瀛天文館

    南瀛天文館再發故事，有阿嬤為美國孫子求問的「農民曆事件」。（擷自臉書）

    南瀛天文館再發故事，有阿嬤為美國孫子求問的「農民曆事件」。（擷自臉書）

    2022/05/21 13:56

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕最近網路社群流行「關於我可能讓你很意外的point」挑戰活動，南瀛天文館再發奇葩文，有阿嬤為美國孫問換算出生時辰的「農民曆事件」，亦是精采逗趣「不要拿人家的生辰八字去蓮花堂算命館問喔」。

    南瀛天文館粉專說，總機某日接到阿嬤求問電話：「我們親戚說這個問你們最專業啦」、「因為偶冰農民曆冰謀啦，問你們卡緊，阮孫啦抵美國出生」「偶想要知道2011年12月26號晚上11:17在美國紐奧良出生a威，是台灣農曆幾月幾號幾點幾分呀？」

    天文館還是秉持服務精神，打開google瘋狂打字幫忙查，「換算臺灣時間是2011年12月27號上午10:17」「農曆就是辛卯年12月初二上午10:17」。阿嬤說「哇怎麼這麼厲害！謝謝你捏~」，成功解決阿嬤的問題，天文館又平安地度過一天。

    網友留言：「請問這些有寫市長信箱嗎」、「跟市長爭取經費成立擇日問事組」、「可以請南瀛天文館開放命名改名的服務嗎」、「太陽事件上新聞了，農民曆會不會再上一次，有阿嬤滿滿的愛」。

    南瀛天文館粉專日前貼文，有民眾要求「那個太陽一直在移動欸，你們可以處理一下嗎」？如何解釋「這件事情沒有任何一位人類可以做到」，對方都不願意聽，反而質疑推卸責任，最後平和建議可以投書至市長信箱，民眾才終於結束這場長達20分鐘的跳針對話。

    該文一出，引起討論發燒至今，網友轉分享已近4千次。有許多粉專上來串門子，連Discovery頻道粉專也上來留言「這故事太讚了」；台南市長黃偉哲則留言「默默看著市長信箱的我」。網友狂噴留言：「若遇到衝撞科學之壁的事情，一律轉給市長信箱」、「九天玄女降落降落」。

    南瀛天文館的「太陽事件」，Discovery頻道粉專也上來留言「這故事太讚了」。（擷自臉書）

    南瀛天文館的「太陽事件」，Discovery頻道粉專也上來留言「這故事太讚了」。（擷自臉書）

    南瀛天文館的「太陽事件」引發網友熱議。（擷自臉書）

    南瀛天文館的「太陽事件」引發網友熱議。（擷自臉書）

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