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    基隆光明路停車場繳費出場排隊1小時 民眾罵太扯了

    基隆七堵停車場今天中午左右，等候繳費出場的民眾大排長龍。（林坤明提供）

    基隆七堵停車場今天中午左右，等候繳費出場的民眾大排長龍。（林坤明提供）

    2022/05/21 13:26

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市七堵區光明路「七堵停車場」今天中午等著繳費出場的民眾也大排長龍，有的等了1個小時還出不去，民眾抱怨連連。業者派工作人員到場協助，半個小時才疏散車潮和人潮。

    七堵區光明路的「基隆七堵停車場」今年5月才開放停車，鄰近七堵火車站和七堵最熱熱鬧的南興市場，停車需求高，基隆市政府和國有財產署合作開發的停車場，今天假日，11點左右很多買完菜的民眾準備繳費取車，在停車場出口大排長龍等候繳費出場，有的排了1個小時，大罵「太誇張了」。

    市議員楊秀玉、民進黨市議員參選人林坤明接到民眾投訴，先後趕到現場察看，在光明路人行道上排了60幾個人，楊秀玉說，現場一片混亂，民眾暴怒，疫情期間不宜群聚，她立即和三分局連絡，派人維持秩序與交通，同時要求業者假日應派人在現場協助民眾繳費。

    林坤明說，這個停車場5月才開放停車，可以停300輛小客車，卻只有1台繳費機，就塞在排隊等候繳費，他要求業者增設台繳費機。

    楊秀玉說，經協調後，業者由遠端操作，開放民眾免繳費出場，半個小時左右才排除「繳費停車之亂」。

    基隆七堵停車場民眾等候繳費出場，大排長龍。（林坤明提供）

    基隆七堵停車場民眾等候繳費出場，大排長龍。（林坤明提供）

    民眾買完菜排隊繳費，抱怨連連。（林坤明提供）

    民眾買完菜排隊繳費，抱怨連連。（林坤明提供）

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