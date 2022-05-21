關係不佳她仍伴婆婆走出喪夫之痛 此後多一名「神隊友」

一名網友以德報怨，陪關係不佳的婆婆走出喪夫之痛，婆婆此後變成她婚姻中的神隊友。示意圖。（資料照）

2022/05/21 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕婆媳關係堪稱婚姻中最棘手的問題之一。一名女網友婚後常被婆婆找碴，2年前公公驟逝，婆婆受到打擊變得消沉，她決定陪伴對方身邊鼓勵，婆婆成功重振精神後，變成她婚姻中的神隊友，美好故事引起網友討論。

原PO在「匿名公社」分享自己的婚姻故事。原PO表示，婆婆以往常找自己的碴，每當她和老公吵架，婆婆總希望他們離婚；2年前，公公驟逝，婆婆失去人生伴侶難以適應，「她有一段時間都不出門，也不說話，整天關在房間裡」。

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儘管和婆婆關係不佳，原PO也不捨對方如此消沉，決定陪伴她走過這段傷痛，想盡辦法讓她再重新面對人群。經過原PO一番努力，婆婆重振精神，恢復正常生活後「又繼續找碴」，「但是現在誰敢欺負我，說我哪裡不好，甚至老公跟我吵架，婆婆都會像母雞一樣展開翅膀的護著我」。

原PO被婆婆當成女兒照顧，原PO笑稱，現在只要她和丈夫吵架，婆婆都選擇挺她，要原PO別煮老公的晚餐，也不要幫老公洗衣服，除非老公先道歉。

原PO表示，非常感謝婆婆願意接受她的好意，也希望公公保佑婆婆一生平安健康。窩心的故事讓見文網友讚賞，「以德報怨，佩服」、「希望你們幸福快樂」、「婆婆感受到妳的心」、「妳上輩子一定是拯救過銀河系」、「婆婆走出來後真的把你當自己女兒疼了」。

也有網友感嘆，原PO的婆婆也很不錯，「有的婆婆還不領情」、「當初我公公過世，我勸婆婆照以往方式生活，可去公園走走運動，就被她罵說『不是花癡幹嘛去』，之後我就不管她」。

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