為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    關係不佳她仍伴婆婆走出喪夫之痛 此後多一名「神隊友」

    一名網友以德報怨，陪關係不佳的婆婆走出喪夫之痛，婆婆此後變成她婚姻中的神隊友。示意圖。（資料照）

    一名網友以德報怨，陪關係不佳的婆婆走出喪夫之痛，婆婆此後變成她婚姻中的神隊友。示意圖。（資料照）

    2022/05/21 16:02

    〔即時新聞／綜合報導〕婆媳關係堪稱婚姻中最棘手的問題之一。一名女網友婚後常被婆婆找碴，2年前公公驟逝，婆婆受到打擊變得消沉，她決定陪伴對方身邊鼓勵，婆婆成功重振精神後，變成她婚姻中的神隊友，美好故事引起網友討論。

    原PO在「匿名公社」分享自己的婚姻故事。原PO表示，婆婆以往常找自己的碴，每當她和老公吵架，婆婆總希望他們離婚；2年前，公公驟逝，婆婆失去人生伴侶難以適應，「她有一段時間都不出門，也不說話，整天關在房間裡」。

    儘管和婆婆關係不佳，原PO也不捨對方如此消沉，決定陪伴她走過這段傷痛，想盡辦法讓她再重新面對人群。經過原PO一番努力，婆婆重振精神，恢復正常生活後「又繼續找碴」，「但是現在誰敢欺負我，說我哪裡不好，甚至老公跟我吵架，婆婆都會像母雞一樣展開翅膀的護著我」。

    原PO被婆婆當成女兒照顧，原PO笑稱，現在只要她和丈夫吵架，婆婆都選擇挺她，要原PO別煮老公的晚餐，也不要幫老公洗衣服，除非老公先道歉。

    原PO表示，非常感謝婆婆願意接受她的好意，也希望公公保佑婆婆一生平安健康。窩心的故事讓見文網友讚賞，「以德報怨，佩服」、「希望你們幸福快樂」、「婆婆感受到妳的心」、「妳上輩子一定是拯救過銀河系」、「婆婆走出來後真的把你當自己女兒疼了」。

    也有網友感嘆，原PO的婆婆也很不錯，「有的婆婆還不領情」、「當初我公公過世，我勸婆婆照以往方式生活，可去公園走走運動，就被她罵說『不是花癡幹嘛去』，之後我就不管她」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「鵝子」慘遭老鷹空襲 辣媽顧不得哺乳上身赤裸勇衝庭院搶救
    2022/05/21 11:43

    「鵝子」慘遭老鷹空襲 辣媽顧不得哺乳上身赤裸勇衝庭院搶救
    做愛不是夫妻義務！呂秋遠揭「10點」勸世：多的是你不知道的事
    2022/05/16 06:40

    做愛不是夫妻義務！呂秋遠揭「10點」勸世：多的是你不知道的事

    「情疫相挺」圓滿落幕 業者：新的開始
    夫妻離婚後兒子結婚 主桌誰坐引網論戰
    2022/05/13 16:57

    夫妻離婚後兒子結婚 主桌誰坐引網論戰
    林依晨首曬愛女正面照 老公不忘獻母親節大禮
    2022/05/09 10:47

    林依晨首曬愛女正面照 老公不忘獻母親節大禮
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播