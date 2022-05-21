陳時中後面那排人當年同批老師教 柯文哲直言不高興這點

台北市長柯文哲視察動物之家中繼園區，並參加開幕記者會。（北市府提供）

2022/05/21 12:49

〔記者楊心慧／台北報導〕中央針對快篩陽視同確診打算擴大實施到偏鄉，由於台北市長柯文哲一開始便主張快篩陽視同確診，他今參加動物之家中繼園區開幕記者會受訪批評：「我最不高興的是陳時中後面那排人，當年都是同事，奇怪同一批老師教的，為什麼醫術都變得不一樣，他無法理解。」

柯文哲表示，他本來就是醫生，站在第一線，醫生從政，兩領域都非常清楚，在醫學上診斷，不是百分之百才可以開刀，而是最適當的開刀時機，舉例來說，X光照肚子一看有空氣，就可以開刀，因為腸胃已破掉，不管大腸破、小腸破一定要開刀，如果還拖去做電腦斷層、MRI出來病人就死掉了。

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柯文哲認為，當然能做PCR確認最好，但問題是一天確診若是8萬人就是不可能，要拖好幾天，做不到就做不到，快篩陽就PCR陽達93%，就差不多了，不是全部檢查完才可以開刀，這是醫學常識。

柯文哲批評，他最不高興的是陳時中後面那排人，當年都是同事，「奇怪同一批老師教的，為什麼醫術都變得不一樣，我無法理解。」

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