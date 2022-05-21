為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    陳時中後面那排人當年同批老師教 柯文哲直言不高興這點

    台北市長柯文哲視察動物之家中繼園區，並參加開幕記者會。（北市府提供）

    台北市長柯文哲視察動物之家中繼園區，並參加開幕記者會。（北市府提供）

    2022/05/21 12:49

    〔記者楊心慧／台北報導〕中央針對快篩陽視同確診打算擴大實施到偏鄉，由於台北市長柯文哲一開始便主張快篩陽視同確診，他今參加動物之家中繼園區開幕記者會受訪批評：「我最不高興的是陳時中後面那排人，當年都是同事，奇怪同一批老師教的，為什麼醫術都變得不一樣，他無法理解。」

    柯文哲表示，他本來就是醫生，站在第一線，醫生從政，兩領域都非常清楚，在醫學上診斷，不是百分之百才可以開刀，而是最適當的開刀時機，舉例來說，X光照肚子一看有空氣，就可以開刀，因為腸胃已破掉，不管大腸破、小腸破一定要開刀，如果還拖去做電腦斷層、MRI出來病人就死掉了。

    柯文哲認為，當然能做PCR確認最好，但問題是一天確診若是8萬人就是不可能，要拖好幾天，做不到就做不到，快篩陽就PCR陽達93%，就差不多了，不是全部檢查完才可以開刀，這是醫學常識。

    柯文哲批評，他最不高興的是陳時中後面那排人，當年都是同事，「奇怪同一批老師教的，為什麼醫術都變得不一樣，我無法理解。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「醫療量能要看2面向」 侯友宜再喊：快篩陽視同確診沒偽陽性、人權問題
    2022/05/21 12:32

    「醫療量能要看2面向」 侯友宜再喊：快篩陽視同確診沒偽陽性、人權問題
    總統下令加開松山機場篩檢站 柯文哲：不要瞎指揮造成困擾
    2022/05/21 12:19

    總統下令加開松山機場篩檢站 柯文哲：不要瞎指揮造成困擾

    「情疫相挺」圓滿落幕 業者：新的開始
    國中會考 基隆105人在二備考場應試
    2022/05/21 11:20

    國中會考 基隆105人在二備考場應試
    了解疫苗「打」氣 鄭文燦視察陽明公園接種站
    2022/05/21 11:17

    了解疫苗「打」氣 鄭文燦視察陽明公園接種站
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播