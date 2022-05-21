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    奇景！李府千歲聖誕 群峰「緊巴」文靈宮福符祝壽二字

    群峰停留在廟門福符的「祝」字之上，讓信眾嘖嘖稱奇！（記者王姝琇攝）

    群峰停留在廟門福符的「祝」字之上，讓信眾嘖嘖稱奇！（記者王姝琇攝）

    2022/05/21 11:54

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市北區紅目寮文靈宮近日出現上千隻蜜蜂在殿內飛舞，由於將迎來李府千歲聖誕，群峰竟然只停留在廟門福符的「祝」、「壽」二字之上，特殊景象讓信眾嘖嘖稱奇！

    歷史超過百年的文靈宮轄境橫跨文元里和文成里，主祀媽祖、李府千歲，是在地重要信仰中心。本月26日（農曆4/26）適逢李府千歲聖誕，廟門換貼上「聖壽祝典」福符，竟引來千峰群聚，首日蜂群停留在「壽」字之上，隔天又整群飛移到「祝」字，宛如在向李府千歲祝壽般，廟方及信眾無不嘖稱奇，並錄下群蜂飛舞的景象。

    台南開基永華宮、元和宮全台白龍庵、灣裡萬年殿，甚至延平郡王祠，過去都曾在神明聖誕慶典期間出現相同情景，時間一過蜂群又會自動消退。文靈宮主委涂嘉順表示，傳統民俗認為群峰的到來，象徵天兵天將幻化有形向神明祝壽，不僅是吉兆，更是顯神威；另有一說是指「神明有事情要交辦」，需經降乩問事才能知道是什麼事情或任務。

    文靈宮總幹事呂英昌說，這是百年來第3次發生群峰祝壽的現象，這次蜂數量異常多，19日開始更發現蜂群多到感覺走路隨時都會撞到，特別的是竟沒有停留在穩固的牆柱，而是整群「巴在」福符，且只停留在「祝」、「壽」二字相當罕見。

    蜜蜂聚集在廟門福符上休息，群峰重量更在福符留下不少痕跡，甚至還會在民眾身邊飛舞環繞，由於不會叮咬人，廟方並未通報驅趕，只要時間一到群峰就會集體消失，按例少則2至3天，多則1個星期，也提醒參拜民眾別大動作驚擾。

    李府千歲聖誕將至，文靈宮近日出現群蜂飛舞環繞的驚人景象。（文靈宮提供）

    李府千歲聖誕將至，文靈宮近日出現群蜂飛舞環繞的驚人景象。（文靈宮提供）

    北區紅目寮文靈宮祀奉李府千歲（前排正中）。（記者王姝琇攝）

    北區紅目寮文靈宮祀奉李府千歲（前排正中）。（記者王姝琇攝）

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