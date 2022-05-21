獎金7萬！友善水田維護棲地

維護的棲地能夠看見覓食的東方白鸛。（新北市農業局提供）

2022/05/21 11:48

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府辦理「生態服務給付」計畫，只要位於新北市三芝區、石門區、金山區、貢寮區、雙溪區及萬里區的水梯田，以及金山區和貢寮區水田農友即日起至6月底前都可提出申請，每公頃有機會最高領取7萬元生態薪水，去年參加計畫的農友江欣裕說，透過棲地營造讓許多動植物現身在水梯田中，生態也更豐富多樣。

新北市農業局長李玟表示，農委會從2021年度推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，透過獎勵生態給付方案提供誘因，友善重要棲地及保護瀕危物種族群，以新北為例，水梯田和水田經營者都能申請，而重要棲地給付主要分為棲地維護、棲地營造、棲地成效三個部分。

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他說明，在棲地維護，水梯田需要維持終年蓄水狀態，且不使用除草劑、獸鋏、毒餌等，並符合農藥安全檢出規範條件；水田的維護條件與水梯田相同，差異在於維持蓄水狀態為休耕期間而非全年。

棲地營造部分，包含草生田埂、生態溝、田埂加寬等作為增加生物棲息區域改善。另棲地成效部分，須農友配合執行生態觀察紀錄。若在棲地維護、營造及成效觀察等三階段都達到標準，每公頃最高有機會領取每年7萬元生態薪水。

李玟表示，新北農業的核心價值就是「健康」，市府肩負生產及品質把關任務，把「信任」概念融入到農產品牌，歡迎更多人加入生態服務給付計畫，詳情請洽農業局網站。

農友江欣裕的水梯田維護有成，他說，像稀少的虻眼草、連萼穀精草、簀藻等水生植物以及青蛙等兩棲動物都陸續出現。（新北農業局提供）

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