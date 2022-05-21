稱「沒有人逃得過...」防疫短片遭酸 成大有話說

成大醫學院副院長林志勝，說明防疫知識。（擷自成大疫情資訊平台短片）

2022/05/21 11:24

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〔記者洪瑞琴／台南報導〕成大醫學院副院長林志勝於成大防疫資訊平台呼籲大眾，面對疫情要戒慎不要恐懼，「沒有人逃得過，每個人會感染」發言引起爭議。他今（21）日發表說明真正本意，是希望大家配合防疫政策打滿3劑疫苗，面對疾病不要恐慌，大家攜手走防疫「最後一哩路」。

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林志勝也表示，從來沒有說過「要領保險才通報」，確診者要通報是法定義務，他說的含義是，沒有症狀、沒有保險、沒有被框列的人，不要急著大家都去看自己有沒有「確診」。

成大副校長李俊璋也表示，該宣傳短片最初尚未經內部審核程序的毛片誤傳出去，現在已重新剪輯上架，避免外界誤解爭議。

林志勝表示，在防疫的前半段，成功大學出了一本書「知識為光」，未來人類的歷史，也必定有一個章節，敘述這一場疫病。

林志勝說，2019年底，在全世界都還沒有警覺的時候，我們的疾病管制署嗅到了危險的訊息，全國從政府到個人，在2020年初提早啟動了整個防疫的應變，讓台灣守了下來。當時，人類對這一隻病毒不了解，台灣的政府啟動了許多的措施，全國各機關、企業或學校一起配合，我們把這一隻病毒一起防堵了下來，所憑藉的就是「知識」。如果歐洲國家也都提早嗅到這個訊息，這兩年多的世界可能不是這個光景。

林志勝表示，現在我們正憑藉著這段時間所累加的知識，要讓國內走過防疫的最後一哩路。但是，社會充滿了恐慌與不安，因為大家習慣於過去兩年來國內的情況，大部分的人可能處在被感染的恐慌之中，所有的輕症或無症狀的感染者擠往醫學中心的急診室，影響了急診原應有的功能，這樣可能導致更多的人受到傷害。

他表示，大學是整個社會「知識」的起源處，但是，不同專業領域的知識不易跨越，因此在大學之中也彌漫著恐慌，對於是否實體上課或遠距上課的爭議；對於宿舍誰該被隔離的爭議；對於誰該接受快篩、誰該接受PCR的爭議，大學裡面的不安，似乎不比整個社會輕鬆。

林志勝表示，成功大學基於責任，要先讓校內的師生們心理安定下來，讓全校師生了解，我們已經準備好走這最後一哩路，因此以科普的眼光錄製了給全校師生的影片，以醫療體系對這個疾病的瞭解，讓大學校園校內的師生清楚現在的情勢，以及現在作為的「知識」背景，「這就是以『知識為光』的戒慎而不恐懼」。

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