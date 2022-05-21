國4豐勢交流道東出口匝道5/30通車 縮短往山城地區約20分鐘車程

國道4號豐勢交流道東行出口匝道通車路段空拍圖。（圖：高速公路局提供）

2022/05/21 10:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道4號豐勢交流道東行出口匝道，已於昨日完成通車勘驗，交通部高速公路局表示，預計於5月30日上午11時提前開放通車，提供民眾從國道快速連結台3線進入豐原、石岡、新社、東勢、和平等地區的便捷路徑，縮短用路人前往山城地區約15分鐘至20分鐘的車程。

國道4號豐原端為台中市山城地區進出國道系統主要路徑，其功能將由新建豐勢交流道取代。后豐交流道至豐原端路段（14K－18K），因國道4號豐原潭子段新建工程施工需拆除豐原端進出口改建為豐勢交流道，從108年6月17日起進行封閉，東西行車輛均改由后豐交流道上下，其中豐勢交流道西行入口匝道已於去年11月26日開放通車，東行出口匝道於昨日完成通車勘驗。

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高公局表示，將積極趕辦相關缺失改善及通車前交通維持轉換作業，將於5月30日上午11時提前開放通車，當初為避免國道及地區道路壅塞對民眾造成不便所增設「東出臨時鋼便橋匝道」，也將功成身退進行封閉拆除。

為配合通車作業，國道4號后豐交流道區至東出臨時鋼便橋匝道路段，預計5月23日起至通車前，將進行夜間交維封閉，以辦理通車前交通維持相關設施轉換，請用路人行駛時配合改道並注意速限、小心駕駛；此外通車後進行「東出臨時鋼便橋匝道」拆除時，行經該路段包括平面國豐路東行方向，請遵守相關標誌牌面指引，確保行車安全。

豐勢交流道東行出口匝道通車後，將完整恢復國4豐原端原有的交通運轉功能，減輕通過地方道路車潮的交通負荷，縮短用路人前往山城地區約15分鐘至20分鐘的車程，帶動山城旅遊的觀光人潮，繁榮地方經濟發展。至整體豐原潭子段工程的建設，則仍以今年底達通車目標努力。

國道4號豐勢交流道東行出口匝道通車路段空拍圖。（圖：高速公路局提供）

國道4號豐勢交流道東行出口匝道通車路段平面圖。（圖：高速公路局提供）

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