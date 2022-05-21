內灣吊橋疑遭縱火破大洞 緊急搶通安全無虞

內灣吊橋是新竹縣內灣風景區的知名地標，本月10日被火燒出的破洞已經修復，如今已經恢復可供安全通行。（記者黃美珠攝）

2022/05/21 08:08

〔記者黃美珠／橫山報導〕新竹縣內灣風景區知名地標內灣吊橋在本月10日凌晨原因不明起火燒破1個大洞後，橫山鄉公所考慮目前正值螢火蟲季，入夜後很多人會經過內灣吊橋，為了安全，已經緊急搶修完工，今起2天週末假日，鄉長張志弘歡迎全國各地的遊客安心、快樂暢遊內灣。

張志弘認為這次內灣吊橋的火災應該是人為蓄意破壞的可能性比較高，未來警方如果真的逮到行為人，公所一定會求償。

請繼續往下閱讀...

他說，火災發生後，他就立刻要求公所建設課到場現勘，用緊急修復方式，花32萬、用2天趕工進行修復。

他們這次使用防火材質的仿木，就算高溫到達1100度也還不會燃燒，總共新做了45片仿木棧板，並更換了13支棧板下的大梁。工程雖然不大，但對整個吊橋的安全性卻很重要。

他說，未來別說是菸蒂不可能悶燒引發意外，就是真的有人喪心病狂縱火也不怕。如今吊橋已經沒有安全顧慮，所以即日起完全恢復暢通，歡迎所有遊客正常來訪。

跟張志弘一樣，很多人都堅信內灣吊橋本月10日凌晨4點多起火燒破1個大洞是遭人為縱火，畢竟事發處並無任何機電設備、沒有任何工程在進行。

橫山警分局因此不敢馬虎，努力透過相關重要路口、橋頭店家、住家等的監視器畫面，追查事發前是否有可疑人士出沒，但卻苦無發現。

此外，消防局火調人員到場仔細採證，也始終沒有查獲有可疑促燃劑的跡證，反而在周邊發現不少菸蒂，以及已經深度碳化的吊橋大梁，這使得警、消對於前述火災意外暫也無法排除是菸蒂所致意外的可能性，目前就待相關鑑驗報告出爐以釐清。

新竹縣橫山鄉長張志弘說，更新後的仿木棧板和大梁都是防火材質。（記者黃美珠攝）

新竹縣橫山鄉長張志弘說，更新後的仿木棧板和大梁都是防火材質。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法