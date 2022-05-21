05/21 各報重點新聞一覽

立法院院會昨三讀通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，內政部長徐國勇指出，可避免宗教團體不動產淪為私有。（資料照）

2022/05/21 06:15

自由時報

以自然人名義登記不動產 暫行條例三讀 防宗教團體財產淪私產

宗教團體不動產常以自然人名義登記，易發生產權糾紛；立法院院會昨三讀通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，宗教團體可在條例施行之日起的兩年內，向主管機關申請權利歸屬審認，辦理更名登記。

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法務部長：九合一選舉 嚴辦境外資金介入

法務部昨天舉辦卸、新任高階主管與檢廉機關首長聯合交接及宣誓典禮，有廿名檢察長履新，部長蔡清祥當場指示，年底九合一選舉將至，務必嚴加查賄制暴，法務部已擬具嚴辦境外資金、阻止滲透來源介選、嚴防假訊息等的「一一一年地方公職人員選舉查察工作綱領」，請檢察長結合調、警、政風的力量落實整備、及早部署，確保選舉公正、乾淨、平和、順利地進行。

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國安法修正三讀 護高科技// 中國經濟間諜 可關12年

為保護台灣「護國神山」高科技產業，立法院院會昨三讀通過「國家安全法修正案」，替中國或境外敵對勢力竊取國家核心關鍵技術之營業秘密，或取得後使用、洩漏，最重可關十二年、罰一億元。此外，若犯罪所得超過罰金最多額，得以所得利益的二倍至十倍範圍內酌量加重。未遂犯亦罰之。

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聯合報

中南部疫情升溫…確診黑數多 高峰未到

指揮中心公布昨天新增本土病例八萬五七二○例，低於前天九萬多例，也未達日前預估廿日破十萬例。疫情是否已到頂點？指揮中心指揮官陳時中表示仍待觀察，但專家指出，中南部疫情有升溫跡象，值得關注；加上國人自行隔離或ＰＣＲ量能不足等可能導致確診黑數，單日確診數已不準，疫情高點未到。

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拜登會尹錫悅 訪三星半導體廠

美國總統拜登廿日下午抵達南韓，為就任後首次亞洲訪問行揭開序幕，首站行程是與南韓總統尹錫悅一同視察三星電子位於京畿道平澤的半導體廠。尹錫悅表示，希望韓美關係能藉機發展成為基於尖端技術和供應鏈合作的經濟安全同盟，實踐「韓美全球全面戰略同盟」的意義。

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中國時報

疫情狂飆 快篩陽取代PCR再放寬

國內20日新增8萬5761例確定病例，其中8萬5720例本土、41例境外移入，另增237例中重症、49死，中重症個案創下今年新高。眼見疫情狂飆，在野黨立委昨拜會指揮中心，盼快篩陽視同確診對象擴大至偏鄉，指揮官陳時中鬆口，待行政流程順暢後，接下來還會繼續開放。也讓快篩取代PCR，看似露出一絲曙光，但連日疾呼快篩視同確診的雙北直言，應不限對象、馬上推動，尤其是高風險區。

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國安法修正三讀增經濟間諜罪 最重關12年

立法院院會昨三讀通過嚴懲大陸經濟間諜的《國安法》及《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，規定從事侵害國家核心關鍵技術營業祕密行為者，可處5年至12年有期徒刑，得併科500萬元至1億元罰金；若犯罪所得超過罰金最高金額，得以所得利益的2倍至10倍範圍內酌量加重。國民黨立委李德維提醒國安及情治單位勿藉此冤人入罪，保障人權。

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法務部蔡清祥要求檢察長強化查賄制暴，讓人民安心。（記者吳政峰攝）

立法院長游錫堃敲下議事槌，宣布「國家安全法修正案」三讀通過。（記者田裕華攝）

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