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    唐鳳出手！新系統取代法傳 收居隔單將無時間差

    行政院政務委員唐鳳表示，新推出「確診個案管理系統」，讓衛生局同仁第一時間就可以看到個案資料，解決時間差問題。（記者李欣芳攝）

    行政院政務委員唐鳳表示，新推出「確診個案管理系統」，讓衛生局同仁第一時間就可以看到個案資料，解決時間差問題。（記者李欣芳攝）

    2022/05/20 19:04

    〔記者李欣芳／台北報導〕近來本土確診人數攀升，新北市長侯友宜日前質疑中央的法傳系統不穩定，並有民眾抱怨遲未收到居家隔離通知單。行政院政務委員唐鳳今天出面說明表示，縣市衛生局同仁反映使用法傳系統有時間落差，無法掌握確診者第一時間的資訊，因此利用原本的「確診個案自主回報系統」再設計「確診個案管理系統」，讓衛生局同仁第一時間就可以看到個案資料，解決時間差問題。

    唐鳳表示，現在以確診個案管理系統取代原本法傳系統，甚至在確診者還沒填寫自主回報疫調單時，縣市衛生局就能看到個案資料，且從昨起不再經由法傳系統，衛生局要看之前自主疫調資料或居隔單也將不會有時間差。

    唐鳳說明，法傳系統並非只有負責居家照護的個案管理系統，這本來就並非它原本設計的本意，本來功能是「法定傳染病」通報，是給醫院還有集中檢疫所等單位使用，因此設計上資料比較繁瑣。

    由於目前居家照護人數眾多，指揮中心專家也告知要在最短的時間判斷出那些民眾屬於中重症、高風險，唐鳳認為，快速收到衛生局關心的重要性高於法傳系統的重要性，因此使他地址拼錯、鄰里寫錯，也要讓能夠立刻收到衛生局的關心，因為有這樣需求所以才會設計「確診個案管理系統」。

    唐鳳表示，衛生局人員若要查詢已經填過自主疫調或確診者居隔單，如今也沒有時間差，只要使用「確診個案管理系統」，週一已經跟各縣市衛生局同仁介紹這套系統，不斷參考大家提出的意見，這套系統類似就是取代法傳系統的查詢功能，衛生局同仁若還是使用法傳系統就會有時間差，但若使用「確診個案管理系統」就不會有時間差。

    衛福部資訊處處長龐一鳴補充說，原來法傳系統的設定是醫院通報後，會有相關的疫調等，因此資料要求正確，填寫需要花很多時間，如今，本土確診人數多，相對於其他傳染病較單純，因此才會有「確診個案自主回報系統」，因此再設計「確診個案管理系統」，降低時間研判的差距。

    媒體追問是否壓力很大，唐鳳則回應，機器的壓力很大，人是還好，「機器有壓力我們就再增調機器來。」

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