南投+730！BNT兒童疫苗5/25開打 南投市假日接種站改地點

南投、草屯、埔里、竹山21日加開假日接種站，南投市接種點臨時從衛生所改到場地較大的南投市慈濟聯絡處。（記者劉濱銓攝）

2022/05/20 18:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣今天（20日）確診新增730例本土確診，比昨天減少296例，今年累計6563人染疫。5到11歲兒童打BNT疫苗，25日起可在87家院所接種，校園接種則在30日開始。南投、草屯、埔里、竹山21日加開假日接種站，南投市接種地點臨時從衛生所改到南投市慈濟聯絡處，提醒鄉親留意。

衛生局說，21日在南投市、草屯、埔里、竹山4大市鎮加開假日接種站，為12到17歲符合第2劑接種，以及18歲以上符合第2、第3劑接種者施打疫苗，造冊3萬3000多份通知書，考量南投市衛生所接種站場地較小，臨時改到場地較大的南投市慈濟聯絡處。

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縣內5到11歲兒童BNT疫苗預計24日到貨，25日配發到全縣87家院所，民眾可帶幼兒前往接種，目前正在施打的幼兒莫德納，則會在27日接種完畢。

教育處指出，全縣高中以下學生23至27日停課1週，改線上教學，停課期間會籌備校園施打BNT疫苗，預計停課結束後，5月30日可開始校園接種。

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南投、草屯、埔里、竹山21日加開假日接種站。（南投縣政府提供）

南投縣確診新增730例，累計今年6563人染疫。（南投縣政府提供）

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