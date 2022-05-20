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    越挫越勇的生命小戰士 台南方子晏、盧懷宇獲總統教育獎

    南市永福國小盧懷宇獲得今年總統教育獎。（圖由學生提供）

    南市永福國小盧懷宇獲得今年總統教育獎。（圖由學生提供）

    2022/05/20 18:54

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕教育部今（20）日公布2022總統教育獎名單，南市南新國中方子晏、永福國小盧懷宇脫穎而出，他們的生命故事為社會帶來正面能量。

    方子晏患有先天性心臟病、腦性麻痺及發展遲緩等疾病，但他仍積極嘗試與拓展生活面向，主動服務走入人群，擔任班級幹部、小老師、校園清潔志工、特教志工等職務，不因生理障礙而設限與他人的互動。

    他也熱愛學習、認真上進，語文表現亮眼，參加校內語文競賽屢獲佳績，代表學校參加南市英語讀者劇場、英語說故事比賽榮獲優等，還通過全民英檢中級及劍橋國際英語Flyers認證，從他身上讓人看見樂觀進取、勇於挑戰的精神。

    盧懷宇則是先天性白化症病患，並患有眼球震顫和畏光、弱視、斜視的症狀，視力僅正常人的十分之一。儘管先天條件不佳，身體的缺陷導致許多不便，但這些缺陷並沒有阻礙他對閱讀及繪畫的熱忱，他不斷克服視力的困難及身體的不適，不斷在閱讀的世界裡拓展自己，除了學業表現優異，他在布可星球閱讀認證平臺更榮獲班上第一。

    盧懷宇熱衷參與文化創作體驗活動，包括南市無形文化資產創作、普濟殿和南市議長盃燈籠創作等，繪畫表現相當優異。

    市長黃偉哲表示，獲獎學生雖身處逆境，卻能以樂觀態度面對人生難題，並在困境中奮發向上、努力充實自己，讓自己的生命發光發熱，都是令人欽佩的生命小戰士，讓大家向他們樂觀進取的精神看齊。

    南市南新國中方子晏榮獲今年總統教育獎。（圖由學生提供）

    南市南新國中方子晏榮獲今年總統教育獎。（圖由學生提供）

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