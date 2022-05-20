遭質疑「蓋牌」 中信金融學院：目前校內無快篩陽性確診者

中信金融管理學院遭民眾投訴質疑隱匿疫情，校方回應強調，依中央規定回報確診狀況及防疫措施。（記者洪瑞琴攝）

2022/05/20 14:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，部份大專院校每天更新教職員生確診數提醒防疫，或是採取遠距教學至學期末，有民眾今（20）日投訴質疑中信金融管理學院不公布疫情資訊，又不實施全校遠距教學，有「蓋牌」之嫌。中信金融管理學院回應表示，目前校內無快篩陽性確診者。

中信金融管理學院表示，教職員皆注射兩劑以上疫苗，80％以上皆已接種3劑，目前校內無快篩陽性確診者，學校並依疫情指揮中心規定回報教育部確診狀況，並以關懷優先原則，安排確診者及密切接觸者相關隔離事宜，若無法返家者在校內安排一人一室隔離，且依教育部規範授課，目前學校實施實體與線上課程並行。

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民眾向本報投訴表示，中信金融管理學院內又有學生確診及匡列居家隔離，部分課程採用實體與線上並行模式，但校內有多少人確診？多少人隔離？ 校方卻遲遲不肯對外說明清楚，到底是什麼情況，如實公佈疫情狀況很難嗎，但學校卻持續裝傻，實在令人不解！

「新靠北中金院」臉書多篇「怨文」，就提到18日某球隊有1個確診，校方說要消毒電梯，沒有明說，只說什麼要保養，上課快結束時，老師說突然傳來有人確診消息，老師自己也會怕，學校還是堅持不說。

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