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    白沙屯媽進香》頭旗、鑾轎一度兵分兩路凸顯「媽祖帶路」特色

    白沙屯媽祖目前已抵達台中梧棲，鑾轎停駕於台61線旁的一家汽修廠休息到下午2點半，11個小時已走了45.8公里。（取自拱天宮直播）

    白沙屯媽祖目前已抵達台中梧棲，鑾轎停駕於台61線旁的一家汽修廠休息到下午2點半，11個小時已走了45.8公里。（取自拱天宮直播）

    2022/05/20 14:03

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯媽祖今年南下進香於今天凌晨1點45分起駕出發，目前已抵達台中梧棲，鑾轎停駕於台61線旁的一家汽修廠休息到下午2點半，11個小時已走了45.8公里。途中，一度出現媽祖鑾轎與頭旗兵分兩路的情形，白沙屯拱天宮總幹事陳春發說，這也凸顯白沙屯媽祖進香「媽祖帶路」的特色。

    白沙屯媽祖於今天凌晨1點45分起駕後，出了拱天宮牌樓，沿台61線往南行進，於台61線西濱通霄聯絡道時，轉往改走台61線南下，在台電通霄發電廠時，媽祖鑾轎又由通霄鎮海濱路切出，改走通霄鎮市區中山路再接回台1線。不過，因頭旗為白沙屯媽祖進香的先鋒旗，引領進香隊伍前進，使得一度出現頭旗走西濱、媽祖婆走台1線的情形。

    陳春發表示，因頭旗走在前頭，只進不退，沒想到媽祖婆突然改道，才會出現此情形，但頭旗之後也於台1線與媽祖鑾轎會合，這也凸顯白沙屯媽祖進香「媽祖帶路」的特色。白沙屯媽祖鑾轎目前已抵達台中梧棲、停駕休息。

    依據白沙屯GPS定位顯示，鑾轎停駕於台61線旁的一家汽修廠休息到下午2點半，從起駕迄今11個小時已走了45.8公里。

    今年白沙屯媽祖進香行程共8天7夜，今天凌晨起駕出發後，預計22日到北港，23日凌晨0時15分進火，27日下午3時5分回宮，6月7日凌晨1時20分開爐。其中，去程2天半內得「急行軍」趕路到北港。

    白沙屯媽祖今年南下進香於今天凌晨1點45分起駕出發，目前已抵達台中梧棲，11個小時已走了45.8公里。（取自拱天宮直播）

    白沙屯媽祖今年南下進香於今天凌晨1點45分起駕出發，目前已抵達台中梧棲，11個小時已走了45.8公里。（取自拱天宮直播）

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