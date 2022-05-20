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    生乳收購價6月起每公斤調漲2元 酪農：不滿意也只能接受

    生乳收購價格6月起每公斤調漲2元，至於是否會拉抬末端通路價格，農委會表示尊重市場機制。（資料照）

    生乳收購價格6月起每公斤調漲2元，至於是否會拉抬末端通路價格，農委會表示尊重市場機制。（資料照）

    2022/05/20 14:02

    〔記者楊媛婷／台北報導〕飼料大漲、畜牧成本狂飆，國內酪農戶因為和牛乳通路者協議的生乳收購價都是一年一簽，生乳收購價已多年未漲，酪農盼能提升生乳收購價，但通路業者卻都沒有回應，中央畜產會今將舉行生乳評議委員會，結果已經出爐，自6月起，生乳的收購價格每公斤將調漲2元，至於是否會拉抬末端通路價格，農委會畜牧處表示尊重市場機制。

    飼料狂漲，導致酪農戶飼養成本至少增加4成以上，但酪農跟鮮乳加工廠的合約都是一年一簽，且生乳收購價格已經13年沒有調整，很多酪農都難以支撐，酪農從去年10月陸續和乳品加工廠開會協調，但都未果，中央畜產會今上午舉行「生乳評議委員會」，農、廠雙方達成協議，農委會畜牧處副處長江文全表示，自6月起每公升生乳收購價格調漲2元，也就是說，不論是夏季、冬季、暖季的生乳收購價都調漲2元，也會從過去一年討論一次價格，改為半年討論一次價格。

    至於是否影響到末端牛奶價格，江文全說，還是尊重市場機制，他說雖然生乳收購價格過去看似沒有調整，但這10年間，乳場實際跟農民收乳的價格平均調漲26%，實際的收乳價格還是回到個別加工乳廠評估，至於末端的鮮奶價格等，也是回到市場機制。

    中華民國酪農協會常務理事黃國賓表示，尊重委員會的決定，也表示雖然並不滿意，但生乳價格真的不能再拖，如果不接受，最後苦的也是酪農，這次生乳價格調漲，多少對於高漲的原物料成本有些幫助。

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