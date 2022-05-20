疫情下浪漫互訂終生！新竹市今天520已147對新人登記結婚，有新人還自製結婚證書，可感受到新人的甜蜜幸福。（記者洪美秀攝）

2022/05/20 13:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕今天是520，諧音我愛妳，甜蜜諧音吸引新人在這天互許終身，新竹市3區戶政事務今年打造類婚禮場景供新人拍照留念。截至中午，竹市已有147對新人登記結婚，平均每對新人登記受理時間約10到15分鐘，隨到隨辦、無須預約，歡迎全台新人到新竹市幸福成家。

市府民政處表示，今天中午12點已為147對新人辦理結婚登記，是平日的10倍。為見證新人幸福時刻，新竹市3區戶政事務所也打造「清新、浪漫、自然」的結婚專區，提供類似婚禮現場的氛圍提供新人拍照留念。

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35歲的王小姐分享，她自10歲起定居中國，透過同事介紹認識在竹科工作的柯先生，兩人遠距交往3年，「經常一人拿著一杯飲料，透過視訊一起看電影約會」。自從兩人決定結婚，她頻繁往返台灣辦訂婚、試婚紗，去年11月決心返台追愛，並選在今年520完成人生大事。

30幾歲的呂先生與妻子一人來自彰化、一人來自高雄，兩人從大學起展開交往，期間他曾至外地工作3年，遠距雖然辛苦，感謝妻子體諒不離不棄。妻子畢業後北上到竹科上班，當兩人決定結婚後，就定居新竹，兩人愛情長跑11年，決定在今天登記，邁入人生新階段。

更有新人穿白婚紗在520早完成登記結婚，兩人在親友見證下互許終身且拍照打卡，完成終身大事。

民政處說明，為讓竹市結婚新人感到暖心，3區戶政所也打造類婚紗場景，東區戶政所變身唯美牽手花牆、北區戶政所為浪漫暈染花鐘，香山戶政所則營造海洋自然風，提供結婚新人及洽公民眾參觀拍照，紀錄意義非凡的特別日子。

疫情下浪漫互訂終生！新竹市今天520已147對新人登記結婚，新竹市戶政事務所也提供類婚禮拍照區，讓新人可拍照打卡紀念。（記者洪美秀攝）

疫情下浪漫互訂終生！新竹市今天520已147對新人登記結婚，新竹市戶政事務所也提供類婚禮拍照區，讓新人可拍照打卡紀念。（記者洪美秀攝）

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