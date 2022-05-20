520世界蜜蜂日 學者推廣養蜜蜂顧生態報名秒殺

陳世雄利用「世界蜜蜂日」指導民眾養蜂顧生態。（記者顏宏駿攝）

2022/05/20 13:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今天是5月20日，諧音「我愛你」，也是總統就職滿週年的日子，但你知道嗎？「520」也是「國際蜜蜂日」，聯合國有鑑於世界各地蜜蜂總數正快速地減少之中，殺蟲劑不斷殘害著蜜蜂，棲息地與野花消失，使蜜蜂缺乏食物而死，因此於2017年訂每年5月20日為「世界蜜蜂日」。在南華大學教授養蜂的農業博士陳世雄，今天在自家農場指導民眾如何養蜂。

陳世雄5年前才接觸養蜂，但才3年的時間就擴增到50個蜂箱，他自嘲蜜蜂每年為他帶來數10萬元的「意外之財」，他堅持做有機蜜源，做出的百花蜜香醇濃郁，最重要是週邊的生態變得更多元健康。

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陳世雄說，聯合國訂立每年的5月20日是「世界蜜蜂日」，提醒世人和政治決策者保護蜜蜂的重要性，因為人類賴以維生的食物大都依賴蜜蜂授粉。保護蜜蜂有助於解決全球糧食供應，並消除發展中國家的饑荒問題，防止生物多樣性喪失和生態系統退化，從而實現永續發展的目標。

陳世雄表示，很多先進的國家都有「城市養蜂人」，庭園或陽台種植多樣化本地植物，一年中在不同時段開花，透過過社區和網絡分享信息來提高保護蜜蜂的意識，讓大眾意識到蜜蜂衰敗將影響到我們所有人！並建議農民減少農藥的使用；盡可能使作物多樣化，在田間種植蜜源作物，並建立蜜源樹籬。

陳世雄說，養蜂不難，目前他在南華大學開設養蜂課程，每週三小時，學員都來國外的學生，學成之後，都可以自己操作生產，現在有越來越多的民眾學習養蜂。

陳世雄教授呼籲大家推行有機農業，保護蜜蜂採蜜棲地。不再使用化學殺蟲劑，特別是含有神經毒素的益達胺，以免毒害蜜蜂神經系統，害她們（工蜂都是小女生）找不到回家的路; 也不要再噴除草劑，讓蜜蜂有野花野草當蜜源，不會挨餓。

陳世雄表示，「我們日食三餐，所以其實每一天都是蜜蜂日，我們依賴蜜蜂生存，理當對蜜蜂給予尊重和保護。」他鼓勵一般大眾學習養蜜蜂，暸解蜜蜂，關心蜜蜂，也等於是關心自己，關心人類的未來。陳世雄教授表示，養蜂當然會增加開支，也需要付出時間和心力，不分晴雨寒暑，每星期悉心照顧。但蜂箱中所有的產品，舉凡蜂蜜、花粉、蜂王乳，甚至蜂蠟、蜂膠都是很有價值的商品；也有人在養育蜂群繁盛之餘，將多餘的蜂箱整箱轉賣給其他人。所以，只要有適合的環境，加上餵養照顧得宜，也能夠幫農民增加一筆可觀的收入。

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