台中下週高中以下遠端 幼兒園未停挨批一市兩版

中市府下週只停課高中以下，幼兒園卻未停，遭市議員林祈烽批一市兩版 （記者蘇金鳳攝）

2022/05/20 13:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府昨天下午公布高中以下學校下週開始線上教學，但是獨缺幼兒園、課照中心和補習班，讓家長炸鍋，市議員林祈烽昨天至今天接獲陳情電話不斷，批評媽媽市長的停課版本是「一市兩版本」，真是有夠離譜。

市府表示，由於幼兒園與課照中心以托育照顧為主而非課程，而補習班不像高中國中國小一般有共同課程或完備遠距教學系統，並不在此波遠距教學的範疇。

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市府並指出，雖然幼兒園、課照中心、補習班沒有在遠距教學的範疇，但台中市現行的防疫停課標準原本就比中央疫情指揮中心的「九宮格」匡列原則更加嚴格，只要班上有確診學生前兩天曾到班上上課，則全班師生即暫停實體課程三天，從嚴處理以保障師生健康，請家長不必擔憂。

市議員林祈烽指出，市長盧秀燕昨天下午召開防疫會議後宣布，台中市高中以下學校自5月23日至27日，暫停實體課程，採線上教學，高三和國三學生，則自5月23日起至畢業典禮前一天，都暫停到校；市府LINE官方帳號並於下午4點12分同步發送這項重大消息。

林祈烽指出，但是市府卻出現民政系統群即已發送高中以下學校暫停上課的消息，「幼兒園、課照中心、補習班維持正常上課」，但新聞局的官方版本又沒有說明幼兒園和補習班是否比照學校停課辦理，痛批訊息混亂。

林祈烽指出，媽媽市長的停課標準到底是什麼？高中以下的學校為什麼不包含幼兒園？學校停課，課照中心和補習班不停課，盧市長難道認為病毒只會在學校傳染嗎？真是有夠亂、有夠離譜的決策。

市府指出，出現兩個版本，是提供對象不同的差異，政策內容並無不同，只是強調的重點不一樣，兩個版本都是正確版本，不會有兩張圖卡相互矛盾的情況，請師生家長安心。

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