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    台86線武東大潭交流道東向下匝道加冠1里名 今剪綵通車

    台86線武東大潭交流道東向下匝道拓寬工程完成，剪綵後正式通車。（公路總局提供）（記者吳俊鋒攝）

    台86線武東大潭交流道東向下匝道拓寬工程完成，剪綵後正式通車。（公路總局提供）（記者吳俊鋒攝）

    2022/05/20 12:50

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕推動台南高鐵特定區的沙崙智慧綠能科學城，是總統蔡英文重要的經濟發展政策，公路總局斥資3億元，增闢台86線大潭交流道東向下匝道，便捷對外交通網絡，為了更接地氣，又在前方加冠所在之處的武東里名，市長黃偉哲等各界貴賓今天熱鬧剪綵後，正式啟用。

    台86線武東大潭交流道東向下匝道拓寬，以及高發二路新闢工程，是公路總局以前瞻建設計畫爭取逾95﹪的經費，並由市政府配合款協助，攜手推動。

    第五區養護工程處長謝哲雄典禮現場簡報，該計畫於2020年10月啟動，原訂今年底完成，但兼顧施作安全與品質的前提下趲趕，提早通車，方便用路人。

    工程施作長度1.16公里，包含4個部分，分別為橋樑拓寬段、橋樑新設段、下匝道平面段，以及高發二路延伸段等，本月中旬完成，經勘驗程序後，預定今天傍晚5點通車。

    除了黃偉哲之外，交通部政務次長祁文中、公路總局副局長林聰利…等人也專程南下剪綵，地方各界踴躍出席，一起見證，氣氛熱烈。

    黃偉哲感謝公路局的努力，克服人工欠缺、原物料上漲的問題，以1年半的時間就順利完成，讓科學城聯外交通更便捷，對地方發展也很有助益。

    行政院推動前瞻基礎建設中，針對沙崙科學城新闢3條聯外道路，由公路總局負責推動，提供未來的交運需求、完善防救災道路，並連結週邊各都市計畫路網系統，促進商業發展，以及提高就業機會。

    由於施作現址所在之處為武東里，居民認為原工程名稱不夠接地氣，公路總局傾聽基層心聲後，再做增加，確定為台86武東大潭交流道東向下匝道。

    台86線吳東大潭交流道東向匝道拓寬暨高發二路新闢工程完成，剪綵通車。（記者吳俊鋒攝）

    台86線吳東大潭交流道東向匝道拓寬暨高發二路新闢工程完成，剪綵通車。（記者吳俊鋒攝）

    台86線吳東大潭交流道東向匝道拓寬暨高發二路新闢工程完成，剪綵通車。（記者吳俊鋒攝）

    台86線吳東大潭交流道東向匝道拓寬暨高發二路新闢工程完成，剪綵通車。（記者吳俊鋒攝）

    台86線吳東大潭交流道東向匝道拓寬暨高發二路新闢工程完成，剪綵通車。（記者吳俊鋒攝）

    台86線吳東大潭交流道東向匝道拓寬暨高發二路新闢工程完成，剪綵通車。（記者吳俊鋒攝）

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