澎湖各級學校下週停實體課 澎科大遠距教學至期末

國立澎湖科技大學染疫數，佔澎湖確診數近一成。（記者劉禹慶攝）

2022/05/20 11:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖疫情突破上千例，更出現單日111例，全部是澎湖籍確診，顯示本土傳播鏈持續延燒，其中最大的傳播鏈來自校園群聚。澎湖縣政府教育處宣布自5月23至27日國中小以下全面停課，2所高中職跟進，實施遠距教學，澎科大宣布下週起展開遠距教學。

由於中央疫情指揮中心預估5月下旬，染疫人數將達到高峰期，澎湖縣政府宣布國中小（含附設公立幼兒園）下週起停課一週，避開染疫高峰期校園群聚危險，5月24日國小五年級學生學習能力檢測，延後至5月31日辦理．馬公高中、澎湖海事水產職業學校宣布跟進。

請繼續往下閱讀...

另外，學子來自全國各地的國立澎湖科技大學，成為疫情重災區，染疫人數約占澎湖確診數1成左右，但遲遲未見宣布遠距教學，引發學生間不同意見，經過校方開會決議，澎科大自5月23起實施遠距教學至期末，相關社團實體活動也暫停。但實作課程與6月11日畢業典禮仍照常舉行，畢業典禮僅限應屆畢業生參加。

至於5月21日舉行百年校慶的澎湖高級水產職業學校，確定照常舉行，但原定200桌的校慶聚餐，因擔憂疫情群聚，已銳減一半僅有百桌，晚間澎湖國際海上花火節為澎水百年校慶上演特別場次，在疫情嚴峻的時期，用燦爛的花火重新點燃人心希望，並慶祝澎水百年風華。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

澎湖高級水產職業學校百年校慶，5月21日照常舉行。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法