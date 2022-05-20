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    瑞芳居民水費暴增 水公司：新廠商落實抄表、度數累計暴增

    瑞芳居民最近發現水費帳單金額暴增，懷疑是水表故障或是水公司電腦故障；台灣自來水公司第一區管理處表示，有可能是舊外包商未落實抄表，今年新包商落實抄表發現真實度數，導致水費暴增。（記者俞肇福攝）

    瑞芳居民最近發現水費帳單金額暴增，懷疑是水表故障或是水公司電腦故障；台灣自來水公司第一區管理處表示，有可能是舊外包商未落實抄表，今年新包商落實抄表發現真實度數，導致水費暴增。（記者俞肇福攝）

    2022/05/20 11:57

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市瑞芳、金瓜石、九份民眾收到5月份自來水費帳單嚇一跳，金額較以往多出3倍、5倍不等，民眾質疑水公司是水表故障還是電腦故障？否則水費暴增怎會如此驚人？台灣自來水公司第一區管理處表示，因委外抄表廠商近期更換，很可能是以前廠商未確實抄表，新的廠商落實抄表，度數累計才會暴增，將不會使用累進費率計算，不影響用戶權益。

    有用水戶在「瑞芳大小事」臉書社群投訴，他家原本都400到500元，這期收到帳單是2700多元，太誇張，不知道該不該去繳錢。還有用水戶表示，他家原本都只有100多元，這次抄水表人員要他簽名，收到水單一看水費1300多元，質疑以前抄表人員偷懶沒抄嗎？累計到現在一起算？

    還有居民說，水費平常2個月都缴500到600元、這次水費暴增到2千多元，真是奇怪，暴增5倍以上，「水費漲價」？「還是超收」？逢甲路民眾說，不是5月份水費暴增，今年初水費明顯就增加。

    另有民眾說，5月份水單用水度數68度，水費471元，因家裡平日都是喝山泉水，難道水被偷接？還是有漏水？室內管路經檢查也無漏水漏水。他打電話給自來水公司瑞芳營業所反映，水公司說是委外抄表人員沒有落實抄表動作，目前已換委外廠商。

    市議員林裔綺說，上週服務處也接到2位民眾反映，質疑水費暴增疑遭超收的陳情案，服務處已協助處理，本來以為只是個案，但看到很多民眾貼文才覺得事態嚴重，權益受損的民眾應該不在少數，她會去自來水公司，要求水公司提出解決辦法。

    水公司瑞芳營運所表示，因為新舊抄表委外廠商更換，部分用水戶舊抄表人員可能因為太遠等一些因素沒有確實抄表，導致用的水以前沒有計費，都累計算到5月帳單，才會水費大增。另也有可能是內線漏水，用水戶可提出反映，水公司會派人員查明。

    台灣自來水公司第一區管理處處長李慶興說，如果是新抄表人員實際抄表，以前用的水累計到現在才算進去，還是位戶用的水，沒有超收，但將不會使用累進費率計算，用戶權益不受影響。

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