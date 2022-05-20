國中教育會考明登場 全志盟呼籲防範考後確診潮爆發

國中教育會考明天登場，全志盟今呼籲教育部，全力防範考後確診潮爆發。（全志盟提供）

2022/05/20 11:28

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考將於明日登場，全國近20萬名考生報名，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情大幅升溫，單日增加近10萬名確診，而考生首日中午會脫口罩用餐，全國家長教育志工聯盟今發聲明呼籲教育部，疫情嚴峻之下，對於考生休息時間及中午用餐之高風險時段，應嚴陣以待，再次全面檢視相關規劃及措施予以補強，避免考生因參與會考而染疫，防範考後確診潮大量爆發。

全志盟理事長吳福濱表示，今年會考與過往不同，Omicron具有高度傳播特性，目前教育部規劃讓現場量測發燒及呼吸疾病者至備用試場，居家隔離、居家檢疫、自主防疫考生採分類分流至備用試場應試，但對於多數考生在休息時間及中午用餐時間，會脫下口罩喝水及用餐之防疫措施，除了用餐時使用隔板之外，教育部必須再次檢視各地考場防疫措施，是否有可以及需要補強處，以防止會考之後，有大量考生確診。

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此外，吳福濱表示，武肺本土病例快速攀升，昨日新增確診人數9萬331例，且新增59例死亡，今年疫情發生以來，本土病例累計已破100萬例，教育部最統計也有超過11萬名學生確診，全國各縣市有逾2千所學校全校或部分停課，呼籲政府要特別注意兼顧防疫及學生學習權。

全志盟秘書長林富源表示，全志盟支持教育部新停課標準，不強制學校停止實體課程，因為從疫情開始後之遠距教學，雖然各方謹慎處理遠距教學，但一般學生之遠距教學學習成效仍比實體課程差，特教學生則有更多的學習困難。

林富源說，遠距教學之城鄉差距、設備不足問題，也許可以解決，但是許多家長必須請假陪伴，造成薪水族生活困難，這是部分經濟優勢家庭必須體諒，以及政府必須關注的問題。

全志盟聲明，全國各縣市學校面對的確診狀況不同，為了兼顧學生的學習成效，多數的家長支持因地制宜，而不是全國統一停課實施遠距教學，呼籲政府勿忽視遠距教學的學習困難，亦不可忽視家長面對的經濟壓力。

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