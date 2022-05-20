為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國中教育會考明登場 全志盟呼籲防範考後確診潮爆發

    國中教育會考明天登場，全志盟今呼籲教育部，全力防範考後確診潮爆發。（全志盟提供）

    國中教育會考明天登場，全志盟今呼籲教育部，全力防範考後確診潮爆發。（全志盟提供）

    2022/05/20 11:28

    〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考將於明日登場，全國近20萬名考生報名，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情大幅升溫，單日增加近10萬名確診，而考生首日中午會脫口罩用餐，全國家長教育志工聯盟今發聲明呼籲教育部，疫情嚴峻之下，對於考生休息時間及中午用餐之高風險時段，應嚴陣以待，再次全面檢視相關規劃及措施予以補強，避免考生因參與會考而染疫，防範考後確診潮大量爆發。

    全志盟理事長吳福濱表示，今年會考與過往不同，Omicron具有高度傳播特性，目前教育部規劃讓現場量測發燒及呼吸疾病者至備用試場，居家隔離、居家檢疫、自主防疫考生採分類分流至備用試場應試，但對於多數考生在休息時間及中午用餐時間，會脫下口罩喝水及用餐之防疫措施，除了用餐時使用隔板之外，教育部必須再次檢視各地考場防疫措施，是否有可以及需要補強處，以防止會考之後，有大量考生確診。

    此外，吳福濱表示，武肺本土病例快速攀升，昨日新增確診人數9萬331例，且新增59例死亡，今年疫情發生以來，本土病例累計已破100萬例，教育部最統計也有超過11萬名學生確診，全國各縣市有逾2千所學校全校或部分停課，呼籲政府要特別注意兼顧防疫及學生學習權。

    全志盟秘書長林富源表示，全志盟支持教育部新停課標準，不強制學校停止實體課程，因為從疫情開始後之遠距教學，雖然各方謹慎處理遠距教學，但一般學生之遠距教學學習成效仍比實體課程差，特教學生則有更多的學習困難。

    林富源說，遠距教學之城鄉差距、設備不足問題，也許可以解決，但是許多家長必須請假陪伴，造成薪水族生活困難，這是部分經濟優勢家庭必須體諒，以及政府必須關注的問題。

    全志盟聲明，全國各縣市學校面對的確診狀況不同，為了兼顧學生的學習成效，多數的家長支持因地制宜，而不是全國統一停課實施遠距教學，呼籲政府勿忽視遠距教學的學習困難，亦不可忽視家長面對的經濟壓力。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    考完會考後無新課程 花蓮國三生5/23~25暫停實體上課
    2022/05/19 18:36

    考完會考後無新課程 花蓮國三生5/23~25暫停實體上課
    會考週末登場 侯友宜：確診誠實通報 否則取消考試資格
    2022/05/19 11:01

    會考週末登場 侯友宜：確診誠實通報 否則取消考試資格

    眼睛痠澀、鼻塞、失眠 專家：一次解決
    國中會考屏東6320人報名 已知50考生確診無法應試須補考
    2022/05/18 16:58

    國中會考屏東6320人報名 已知50考生確診無法應試須補考
    竹市國三生下週採線上遠距教學 會考開設78間防疫試場
    2022/05/14 12:28

    竹市國三生下週採線上遠距教學 會考開設78間防疫試場

    桃園以北 以小換大的最佳選擇
    國中會考5/21登場 北市98％國九生下週演練遠距教學
    2022/05/09 12:38

    國中會考5/21登場 北市98％國九生下週演練遠距教學
    竹市府決議 國三生會考前5/16至5/20暫停實體課程
    2022/05/06 14:27

    竹市府決議 國三生會考前5/16至5/20暫停實體課程
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播