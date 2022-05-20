幼兒快篩難度高 新北民進黨團籲市府快買唾液篩劑

新北市議員李倩萍、羅文崇呼籲新北市府盡快採購幼兒唾液篩劑。（記者何玉華攝）

2022/05/20 11:13

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨黨團副總召集人李倩萍及幹事長羅文崇今（20日）召開記者會，呼籲新北市政府儘速採購配發兒童唾液快篩，同時建請中央推動實名制，協助孩童與家長度過這次疫情難關。

李倩萍表示，快篩的經驗大人都覺得不舒服，更何況是小朋友，許多家長幫忙小孩快篩花了1個小時弄得人仰馬翻，差點鬧家庭革命，最後還因為檢體不足而失敗，浪費了珍貴的快篩。

請繼續往下閱讀...

李倩萍說，有越來越多有學齡前孩童的家長不斷的反應需要唾液快篩，鄰近桃園市已經採購10萬劑，全數到貨並發放給公私立幼兒園使用，新北市應該趕快跟進辦理，依新北市幼兒人口比例，儘速備妥20萬劑以上唾液篩供新北市學齡前的孩童使用。

羅文崇表示，新北市累計確診人數已近36萬人，這次疫情讓未打疫苗的學齡前孩童成為家長最擔心的族群，不僅希望新北市政府趕緊備妥學齡前孩童適用的唾液快篩，中央及地方也應趕快著手來擬訂兒童唾液快篩實名制，比照去年兒童口罩實名制模式，讓家有學齡前孩童的家庭，優先取得唾液快篩，減輕家長排隊負擔也第一時間保障學童健康。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法