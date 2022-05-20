遊客減少 合歡山21、22日不實施高承載、6月起接駁客運也減班

週末起將迎來第2波梅雨鋒面，台14甲線合歡山公路翠峰至大禹嶺，21、22日（週六、日）將不實施高承載管制。（資料照）

2022/05/20 10:44

〔記者佟振國／南投報導〕連續2個週休假日都有梅雨鋒面報到，加上疫情持續攀升，預期合歡山花季人潮減少，以及確保大梨山地區居民遇天候不佳中橫便道不開放時的通行權益，公路總局宣佈21、22日（週六、日）台14甲線翠峰至大禹嶺不實施高承載管制，同時考量花季接近尾聲，6月起也將南投客運疏運18班次調降為12班次，提醒遊客注意。

今年合歡山花季4月16日登場，預計至6月19日，目前已進入梅雨季節，首波梅雨鋒面也在5月13日報到，依據中央氣象局天氣預報，這個週休假日（21、22日）將迎來第2波梅雨鋒面，雨又要連下4天。

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公路總局二工處考量中橫便道因天候因素交通管制或中斷，基於「人本關懷」通行範疇，維持大梨山地區居民通行需要，21、22日台14甲線18k翠峰至41k大禹嶺路段不實施高承載管制措施，改採視車流狀況由仁愛分局機動調整管制措施。

至於目前疫情持續攀升，且合歡山花季也逐漸尾聲，南投監理站表示，6月1日至19日合歡山接駁客運公車假日由18班次減為12班次，

想要上山民眾仍能透過上網預約班次，搭乘客運前往，詳細資訊可查詢南投客運官網或電洽049-2984031分機22、32。

疫情持續升溫且合歡山杜鵑花季逐漸尾聲，遊客減少，自6月1日至19日的假日客運接駁班次從18班減為12班。（資料照）

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