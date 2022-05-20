國中教育會考明天登場 基隆2832人應考

國中教育會考明天、後天登場，基隆區考生共有2832人應試，會考試場分別在基隆女中、基隆高中與海大附中設置。（圖為基隆女中提供）

2022/05/20 10:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕國中教育會考將於明天（21日）、後天（22日）進行，今年基隆考區考生共有2832人應考，基隆考區的會考考場分別設在基隆高中、基隆女中及海大附中等3校，受到疫情影響，試場不開放家長進入試場陪考。

基隆市政府教育處指出，今天（20日）下午3時至5時開放考生可至考場認識環境；另外，各校有準備第二備用考場，供居家隔離與自主防疫的考生應試，居家隔離考生不開放前一天查看試場，考試當日在考場學校大門，由專人引導至第二備用試場參加考試。

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基隆區國中教育會考試場分配，暖暖、明德、南榮、建德、百福與碇內等6校與特殊生試場，配置於基隆高中，877人應考；中山、安樂、銘傳、信義、成功及武崙等6校試場配置於基隆女中，1149人應考；二信、聖心、八斗、中正及正濱等5校試場配置於海大附中，817人應考。

今年基隆考區3所考場學校為因應疫情發展，特別在考試前中後3天進行考場環境消毒，基隆高中、基隆女中與海大附中3校，各自設置12間第二備用試場給居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生應試，並規劃防疫計程車為第二備用試場應試考生，提供安心接送服務。

基隆市政府教育處表示，確診考生如為尚未解除隔離者、快篩陽性未經PCR檢驗者、未獲PCR檢驗結果者均不得應試，並於6月4日、6月5日參加補考，補考後採外加名額進行分發，不影響升學權益。

國中教育會考成績單預計於6月10日寄發，同時開放網路成績查詢；申請複查成績訂於6月12日至13日，每日9時至16時辦理，考生若需參加後續各項入學管道，請依據各項入學招生簡章的相關規定進行報名及申請作業。

國中教育會考明天、後天登場，基隆區考生共有2832人應試；圖為承辦試務的基隆女中，準備第二備用試場給居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生應試使用。（圖為基隆女中提供）

國中教育會考明天、後天登場，基隆區考生共有2832人應試；圖為111年國中教育會考考試日程，請考生注意各科應試時間。（圖為基隆市政府提供）

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