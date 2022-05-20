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    高雄KK政線議員7人有2人染疫 籲快篩陽視同確診

    高雄KK政線議員呼籲快篩陽視同確診，圖為高雄市車來速採檢。（高市府提供）

    高雄KK政線議員呼籲快篩陽視同確診，圖為高雄市車來速採檢。（高市府提供）

    2022/05/20 09:47

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會國民黨KK政線，7名議員中有李眉蓁、蔡武宏人2名議員確診，他們以自身經驗，贊成快篩陽視同確診。

    高雄市議會國民黨KK政線，由李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲、陳麗娜等7人組成，其中，李眉蓁、蔡武宏2人近日陸續確診。

    李眉蓁在5月7日感到身體不適，快篩陽後立即前往醫院進行PCR，接獲確診再與醫師線上看診已是3天後。李眉蓁指出，當快篩呈現陽性時，身體已出現症狀，初期3天是身體最難過、最懷疑人生的時刻，偏偏這時還要等PCR檢測結果及線上看診，沒有關懷也無法開藥。

    李眉蓁表示，目前快篩陽的PCR確診率達到97%以上，快篩陽時已經很不舒服了，這時候卻要拖著病體去排隊快篩、等判讀及線上看診，錯失黃金治療時間，她以其親身經驗，贊成新北市長侯友宜「快篩陽視同確診」的主張，認為快篩陽就應進行居家照護，才不會讓民眾在最難過的2、3天「被放生」。

    蔡武宏則是15日快篩陽後，前往車來速PCR採檢站，17日獲簡訊通知，線上問診後獲醫師開藥，可能因為較早投藥，症狀輕微。他認為就算不能實施快篩陽視同確診，也必須讓民眾在有症狀的第一時間就能投藥，這才是及時雨，可以幫助民眾度過最難熬的時期，也減少轉成中重症的機會。

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