政策轉彎 張麗善：下週疫情達高峰 國、中小改採遠距教學

雲林縣長張麗善表示，下週疫情達高峰，雲林國、中小改採遠距教學。（記者詹士弘攝）

2022/05/20 09:39

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣國中小停課政策大轉彎，雲林縣長張麗善深夜在粉絲頁宣布，雲林縣所轄高中以下學校及幼兒園，23日至29日將全面暫停實體課程，改採線上遠距教學；張麗善今天表示，政策大轉彎，主要因中央疫情中心預測下週疫情將達最高峰，為安家長的心，才作出決定。

很多單親家庭爸媽反映得賺錢養小孩，如果學校改採線上教學，小孩沒有人可以幫忙照顧，那該怎麼辦？孩子沒有去上課，家長又為了要顧小孩沒有收入，要吃土了？

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張麗善表示，昨天原本決定實體與線上教學併行，以因應不同家庭的工作方便及需求，但她看到有許多家長希望改線上教學，會比較安心，加上中央疫情中心預測下週疫情將達最高峰，經討論後，決定雲林縣所轄高中以下學校及幼兒園，將全面暫停實體課程，改採線上遠距教學。

針對部分無法在家照顧孩子的家庭，張麗善表示，學生如因家長無法安排照顧或實施線上教學有困難，可到校學習，並由學校照顧及供應午餐。也就是說，學校還是正常運作，到校的學生一樣會獲得如常的照顧，不會有任何權益的受損。

學生線上教學所需軟硬體設備，張麗善也表示，目前都可以供應足夠，學校雖然停課但不停學。

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