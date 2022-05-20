防疫險提供「接觸者」個資才賠 投保人：沒有違反個資法嗎？

羅姓男子投訴，保險公司更改理賠條件，要求投保人染疫之後竟然要填寫接觸者的個資，認為有違法疑慮，希望政府能改善目前的亂象，律師則停醒如果不同意更改合約，不要隨意簽名，可向金管會投訴，要求保險公司履行原始合約。（記者王捷攝）

2022/05/20 00:04

〔記者王捷／台南報導〕針對防疫險理賠之亂，行政院長蘇貞昌拍板，會嚴格要求保險公司依法、依約履行理賠，但台南一位羅姓投保人說，他購買的保單除了「陪同隔離」不賠外，如果染疫還要給保險公司提供接觸者個資，保險公司才願意賠，他覺得保險公司不認賠就算了，還提出這種條件沒有違反個資法嗎？希望政府立定統一政策改善亂象，律師則提醒，變更理賠條件千萬別簽名，可以向金融消費評議中心或是金管會投訴。

羅男指出，他6歲以下的孩子，因班上同學確診，被認定為匡列對象需要居家隔離，但是因為兒少法的規定，6歲以下的孩童必須有家長陪同，不能獨自留在家，因此妻子被列為主要照顧者，也有接到衛生單位的居家隔離通知單，也屬於傳染病防治法第48條第1項的隔離者，但是保險公司卻認為妻子是「陪同隔離」與確診隔離不同，直接更改了理賠條件，他跟業務強調，不同意跟改合約應該依原始合約理賠。

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還好行政院在17號拍板，會要求保險公司如約理賠，這讓許多投保人有了信心，但是羅男看到理賠書又列了要提供接觸者個資才能理賠，他急著問業務，若不知道接觸者的姓名、電話該怎辦？但業務卻只說可能就無法賠償，當羅男說出行政院長蘇貞昌的說法，業務才說，如果未來理賠書有更改，才會通知投保人，羅男希望政府能改善這些亂象。

律師洪銘憲說，以民法契約自由原則來看，契約完成之後，都可以變更契約內容，但前提就是雙方都要同意，否則就要依原始契約，以目前的保險之亂來看，保險公司會提出各種名目拒絕理賠，投保人發現合約條件變更時，千萬不要任意簽名，如果保險公司不願依原始合約理賠，可以向金管會投訴調解，調解不成就可提出民事官司求償。

律師林仲豪則認為，如果有接到隔離通知單，這也算是染疫、隔離的證據，不應該要求投保人填寫接觸人的相關資料，投保人也可向金融消費評議中心尋求協助，保障自身權益。

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