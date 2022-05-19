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    愛車暫停「警備車格」遭拖吊 他投訴格內數字模糊難辨如陷阱

    湯先生將愛車暫停高雄「警備車格」遭拖吊，投訴媒體車格內數字模糊難辨彷如陷阱。（湯先生提供）

    湯先生將愛車暫停高雄「警備車格」遭拖吊，投訴媒體車格內數字模糊難辨彷如陷阱。（湯先生提供）

    2022/05/19 22:52

    〔記者黃良傑／高雄報導〕湯姓民眾向本報投訴，質疑高市中山路、八德路口有「路邊停車的陷阱」，他指該處有一警備車專用停車格，格內標記07-08及17-「？」為警備車專用，「？」看似18時，他於18時5分停車後，帶老婆和幼嬰離開車子，不料，停車不到15分鐘被警方拖吊，地上粉筆寫下拖吊時間18時18分，認為警方誤拖他車，而且格內的漆字已難辨。

    不過，交通大隊接到陳情，今派人前往此路口檢視該警備車專用停車格勘查，認為「？」是19時，並非18時，而且目視尚可辨識，不致有造成民眾誤解混淆之情事，而其違規停放行為，將影響警備車的停放權益，依法拖吊並無違失，至於停車格內的數字「9」、「8」是否難辨？車主仍可依法申覆，警方會受理審核並回覆。

    溫姓車主指因舉發地上字體模糊標示不清，字意也不明，有計時標示，卻沒有任何標誌立牌等，易使民眾誤解，導致違規停車受罰而拖吊，他向媒體投訴外，也在「爆料公社」專頁上爆料，引發網友議論，有網友認為數字不清楚難辨，也有網友認為可見到數字「9」，而非「8」。

    交通大隊回應該停車格位噴有「07-09 17-19 警備車專用」標字，並加繪藍色框線提醒用路人其特殊性質，該自小客於警備車專用的時段，停放於該警備車專用停車格內，違規停車事實明確，警方依據道路交通管理處罰條例第56條1項9款予以拖吊、取締無誤。

    該自小客於警備車專用的時段，停置於該警備車專用停車格內，且該警備車專用停車格的標示（07-09 17-19 警備車專用）目視尚可辨識，不致有造成民眾誤解混淆情事，車主違規停放行為，影響警備車停放權益，警方呼籲民眾於停車時，應注意相關標示並依規定停車，以免違規受罰甚至遭到拖吊！

    湯先生將愛車暫停高雄「警備車格」遭拖吊，投訴媒體車格內數字模糊難辨彷如陷阱。（湯先生提供）

    湯先生將愛車暫停高雄「警備車格」遭拖吊，投訴媒體車格內數字模糊難辨彷如陷阱。（湯先生提供）

    湯先生將愛車暫停高雄「警備車格」遭拖吊，投訴媒體車格內數字模糊難辨彷如陷阱。（湯先生提供）

    湯先生將愛車暫停高雄「警備車格」遭拖吊，投訴媒體車格內數字模糊難辨彷如陷阱。（湯先生提供）

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